أمير مرتضى: لا نركز على الاستفزازات ولا نهرب من مواجهات.. هدفنا تحقيق البطولات

شدد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على عدم التفاته لاستفزازات بعض المسئولين في الفرق المنافسة.

وكشف أمير مرتضى عن هدف الفريق بالكامل على تحقيق البطولات التي يتنافس عليها.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة المحور ردا على سؤال كيف يرى استفزازات الإعلام وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي: "لا نركز على تلك الاستفزازات، في وقت سابق كان وضعهم أسوأ من ذلك ولم نتحدث".

وأضاف أمير "تلك ليست أجواء كرة قدم، أرى أنه أمر فاسد فلا أتباهى بتأجيل مباراة أو غيره ولكن التباهي يكون بالفوز في النهاية".

وتابع المشرف العام على فريق الزمالك "هذا لا يؤثر فينا كإدارة أو جهاز أو لاعبين، هو يفعل ذلك من أجل الاستهلاك الجماهيري ومواقع التواصل الإجتماعي".

وشدد "لن نهرب في النهاية من مواجهة، أو نتحجج بتلك المباريات، الفرق الكبيرة لا تبرر".

ويلتقي الزمالك في التاسعة من مساء اليوم الأحد أمام جور ماهيا على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وبالحديث عن اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر للاعبين أوضح أمير "هناك مدير فني هو يختار الأنسب له بالنسبة لقناعاته".

وعن ظلم بعض لاعبي الزمالك بعدم الانضمام واصل أمير حديثه "بالتأكيد الجميع يرى لاعبون مناسبين أكثر ليس فقط من الزمالك ولكن فرق أخرى، مثل عبد الله السعيد من بيراميدز ولكنها اختيارات المدرب".

وعن رسالته لجماهير الزمالك قبل مواجهة جور ماهيا لتفادي أخطاء مباراة بترو أتليتكو قال أمير: "الهتافات السلبية في مباراة بترو أتليتكو لم تكن من جماهير الزمالك، بل كانت من عدد قليل جدا لكنه كان قريبا من الملعب".

وأتم أمير مرتضى تصريحاته "جمهور الزمالك لا يحتاج لنصيحة وسيكون داعما للفريق من أجل المنافسة على كل البطولات، ونعدهم بمزيد من البطولات".