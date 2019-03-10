كراوتش: أقارب زوجتي هددوني بمقاطعتي إن سجلت في شباك ليفربول

135 مباراة و42 هدفا و14 تمريرة حاسمة وكثير من الذكريات، أمور سيحملها بيتر كرواتش في داخله عندما يحل على ملعب أنفيلد لمواجهة فريقه السابق ليفربول، بقميص بيرنلي هذه المرة.

ليفربول الذي فرّط في صدارة المسابقة لصالح مانشستر سيتي، يستقبل بيرنلي بغية العودة لطريق الانتصارات، مباراة ستحمل طابعا خاصا لمهاجمه السابق: كراوتش.

الدولي الإنجليزي السابق صاحب الـ38 عاما، لم يعش مسيرة كروية مزدهرة في مدينة ليفربول بين عامي 2005 و2008 فحسب، بل أسس أسرته أيضا.

في ليفربول، تعرّض بيتر على زوجته أبي كلانسي، وكراوتش قد يصير مكروها في العائلة إن ساهم في خسارة الريدز لقب دوري هذا الموسم: "الوضع ليس على ما يرام، أقارب زوجتي مشجعين متعصبين لـ ليفربول".

مضيفا: "كنت في زيارتهم الأسبوع الماضي، وأخبروني أنه غير مرحب بي حال تسجيلي في ليفربول. لست متأكدا حتى من أنهم كانوا يمزحون، ربما كانوا يتحدثون بجدية".

وواصل: "لدي الكثير من الأصدقاء في ليفربول، وكلهم أخبروني ألا أسجّل".

مشددا: "أدرك ما يعنيه الأمر بالنسبة للمدينة، لقد تواجدت هناك في الماضي وأعرف الكثير من الناس في النادي".

واستدرك: "ولكن يتوجب علي أن أقوم بعملي وبما هو صحيح لـ بيرنلي".

كراوتش كان واحدا من أجيال عديدة فشلت في جلب لقب الدوري لـ ليفربول، ولا يخفي رغبته في رؤية هذا الإنجاز يتحقق بالموسم الحالي: "أود أن يفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي، ورغم ذلك أريد الخروج بنتيجة إيجابية في المباراة أمامه".

وأكد كراوتش: "لا أتفق مع إبراز وجه متجهم عند التسجيل. أي هدف أسجله أمام أي منافس يجعلني أشعر بالسعادة، لا أستطيع منع نفسي من ذلك. لن أقدر على كتمان فرحتي إن سجلت، ولكني أيضا لن أتباهى بالأمر كثيرا".

وعاد معبرا عن امتنانه للفترة التي قضاها في ليفربول: "ولكني أكن احتراما كبيرا لـ ليفربول، قضيت الجزء الأفضل من مسيرتي في هذا النادي، ظهرت بأفضل مستوياتي هناك، مثّلت منتخب إنجلترا حينها، لعبت نهائي دوري أبطال أوروبا، وخضت العديد من المباريات الكبيرة".

وعاد بالذاكرة لموسم 2013\2014 عندما كان ليفربول قريبا جدا من الظفر باللقب الغائب منذ عام 1990: "في الواقع، كنت حاضرا لمباراة مانشستر سيتي في 2014 عندما سجّل رحيم سترلينج، وشعرت المدينة أجمعها أن ليفربول سيتوَج باللقب".

مختتما: "بالطبع لم يتحقق ذلك، ولكن أمكن رؤية ما يعنيه الأمر للجماهير".

كراوتش انتقل إلى بيرنلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من ستوك سيتي، وخاض معه 3 مباريات كبديل حتى اللحظة دون أن ينجح في التسجيل.

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