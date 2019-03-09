"لا داع للقلق"، كانت مفاد رسالة مدربي ناشئي وشباب الأهلي بعد حالة النقص العددي التي ضربت حراسة المرمى في الفريق.

الإصابة ضربت شريف إكرامي، ثم محمد الشناوي، ليصبح علي لطفي حارسا وحيدا في قائمة الفريق الأول، لكنه مدعوم بثنائي شاب، مصطفى أحمد شوبير وأحمد طارق سليمان.

*الأهلي لن يستفيد من أي من الحارسين في مباراة شبيبة الساورة في دوري أبطال إفريقيا، لأنهما غير مقيدين إفريقيا.

عمرو أنور المدير الفني لفريق شباب الأهلي قال لـFilGoal.com: "مصطفى شوبير وأحمد طارق هما مستقبل حراسة المرمى بالأهلي ولديهما موهبة مميزة، وفي حالة احتياج الفريق الأول للدفع بأي منهما في أي وقت فسوف يكونان في الموعد" .

وأضاف أنور "خلال آخر ٥ مباريات لفريق الشباب شارك شوبير في ٣ مباريات وشارك أحمد طارق في مبارتين، استقبلنا هدفا واحدا من ركلة جزاء. كلاهما يملك الشخصية ولديهما طموحات كبيرة وأعتقد أنهما نجحا في تخطي رهبة البدايات بعد التدرب مع الفريق الأول والدخول في قائمة المباريات مع الفريق الذي يكبرهما بـ٣ سنوات في المرحلة العمرية".

وعن مزايا الحارسين قال أنور: "أهم ما يميز الثنائي إجادة التمركز والتعامل مع العرضيات وسرعة رد الفعل لكن للأسف كلاهما غير مقيد إفريقيًا".

ومن المنتظر أن يدخل الأهلي مباراة الساورة دون حارس بديل في حال عدم جاهزية الشناوي قبل يوم السبت المقبل.

هشام السيد مدرب حراس مرمى الفريق الشباب أيضا شدد أن "لا داع للقلق على حراسة المرمى في الأهلي، في ظل وجود المواهب المميزة".

وأردف: "سأتحدث عن شوبير وطارق في ظل تدرب كل منهما معي، مصطفى شوبير يملك سرعة استجابة ورد فعل مميز للغاية كما أنه يملك صفات القيادة ومع المشاركة في المباريات سوف يصبح متكاملا للغاية. أما أحمد طارق موهوب جدا في التمركز وتوقيت التعامل مع الكرات خاصة العرضية".

وانتقل ليكشف أمرا غير مألوف: "هناك جزء مهم للغاية في عملي معهما وهو التثقيف المستمر، لا أؤمن بنجاح الحارس الذي ينفذ فقط. لابد أن يفهم ويبدع. الثنائي يقوم بالقراءة في مجالات التشريح الجسدي والتغذية وعلوم الحركة وغيرها".

أما أحمد إبراهيم مدرب حراس فريق مواليد 2001 في الأهلي، مرحلة طارق وشوبير السنية فيقول: "قطاع الناشئين بالأهلي يضم مواهب مميزة لكن الأبرز خلال الفترة الأخيرة هم الثلاثي: مصطفى شوبير وأحمد طارق وحمزة علاء، وقد توليت تدريبهم من سن ١٣ سنة وأؤكد أنهم قادرون على تأمين هذا المركز لسنوات طويلة مقبلة، مبدئيا الثلاثي يتمتعون بالطول المناسب. الطول المناسب لحراسة المرمى عالميا من ١٨٠ سم إلى ٢٠٥ سم".

وشرح "شوبير طوله ١٨٥ سم، أحمد طارق ١٨٤ سم وحمزة علاء ١٨٧ سم، ولديهم شخصية قوية وذكاء في الملعب ولياقة ذهنية عالية وهو ما ساعد على تطور مستوياتهم بشكل كبير".

وأردف "إبراهيم رياض وإكرامي الشحات أوصوا بالاهتمام بهذا الثلاثي لأنه مستقبل حراسة المرمى بالأهلي وقد حصلوا على برامج تدريبية مكثفة للتعامل مع مختلف المواقف وسبق للأهلي أن رفض إعارة شوبير لسموحة تحت قيادة علي ماهر لتجهيزه للمستقبل في أجواء الفريق الأول".

وأكمل "الحراس الثلاثة لديهم أرقام مميزة مثلا في موسم ٢٠١٥ شارك مصطفى شوبير في ٢٦ مباراة ببطولة منطقة القاهرة واهتزت شباكه في أربع مناسبات فقط ثلاثة منها كانت من ركلات جزاء كما استقبلت شباك أحمد طارق هدفين في ٦ مباريات".

وأتم "هناك قاعدة ذهبية لا يمكن التخلي عنها في عملنا. الحارس الذي لا يجيد استخدام قدمه لا يصلح للعب الكرة وهو ما نقوم به معهم. في أول تصعيد لهم قام احمد فتحي بإرجاع الكرة لأحمد طارق والذي قام بمنتهى الثبات باستخدام قدمه في مراوغة ميدو جابر بدلا من تشتيت الكرة، في نفس المران تصدى مصطفى شوبير لـ٥ ركلات جزاء من متعب وغالي ولاعبين كبار".

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