بالفيديو - ركلة ساوثامبتون الرائعة تُدمر توتنام.. وعودة مثيرة لـ نيوكاسل أمام إيفرتون

أطلق جيمس وارد براوس تسديدة ولا أروع هزت شباك توتنام لتكتب انتصار ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

ساوثامبتون وجد نفسه متأخرا في النتيجة أولا في الدقيقة 26 بسبب تسديدة هاري كين المتقنة من داخل منطقة الجزاء.

لكن أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام. هدف أول في الدقيقة 76 عن طريق يان فاليري من متابعة لعرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، وسط غفلة من داني روز.

قبل أن يأتي موعد الانتصار بهدف ولا أروع عن طريق جيمس وارد من ركلة حرة متقنة على طريقته الخاصة في الدقيقة 81.

توتنام تجمد رصيده عند النقطة 61 في المركز الثالث، بعدما لم ينجح في تحقيق أي انتصار في آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.

بينما قفز ساوثامبتون للمركز الـ 16 برصيد 30 نقطة ليهرب مؤقتا من مراكز الهبوط.

وفي لقاء آخر قلب نيوكاسل تأخره أمام إيفرتون من 2-0 إلى انتصار مثير للغاية 3-2.

دومينيك كالفيرت وريتشارليسون سجلا أولا لـ إيفرتون في الدقيقة 18 و32 وسط غياب تام لدفاع نيوكاسل، وبعد تألق جوردان بيكفورد في التصدي لركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 30.

انتفاضة نيوكاسل بدأت في الشوط الثاني وتحديدا منذ الدقيقة 65 وحتى الدقيقة 85.

سجل سولومون روندون أولا من تسديدة على الطائر متقنة من عند حدود منطقة الجزاء، ثم جاء الوقت على إيوزي بيريز ليسجل ثنائية في الدقيقة 81 و85 من متابعة لتسديدتين داخل منطقة الجزاء.

انتصار نيوكاسل الهام للغاية أوصل الفريق للنقطة 34 في المركز الـ 13 مبتعدا عن مراكز الهبوط.

بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 37 في المركز الـ 11.

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