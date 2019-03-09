موندو ديبورتيفو: سان جيرمان مستعد للدخول في مفاوضات مع برشلونة لشراء كوتينيو

السبت، 09 مارس 2019 - 18:00

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو

يبدو أن التفكير في تعويض الخروج من دوري أبطال أوروبا والاستعداد بقوة للموسم المقبل بدأ من الآن في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

خروج مفاجئ بطريقة درامية للفريق الفرنسي من دور الـ16 لدوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي جعلت إدارة النادي تبدأ في وضع خطة تدعيم الفريق للموسم المقبل من الآن.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن نادي سان جيرمان مستعد للدخول في مفاوضات مع برشلونة لشراء فيليبي كوتينيو لاعب الفريق الإسباني خلال الصيف المقبل.

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وأضافت الصحيفة أن وضع كوتينيو الحالي مع برشلونة وشعوره بعدم الاستقرار مع الفريق الكتالوني قد يدفعه إلى الرحيل.

لذلك وضع باريس سان جيرمان النجم البرازيلي كوتينيو ضمن أولوياته للتعاقد معه في حالة إذا ما قرر اللاعب ترك برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أيضا أن خطوة التعاقد مع كوتينيو من سان جيرمان ستكون تحسبا لرحيل مواطنه النجم نيمار الذي تحوم الشكوك حول استمراره مع العملاق الباريسي في كل فترة انتقالات.

كوتينيو البالغ من العمر 26 عاما انضم لصفوف برشلونة بداية عام 2018 قادما من ليفربول، وفي الموسم الحالي مع الفريق الكتالوني سجل 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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