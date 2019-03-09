بالفيديو - بمشاركة أحمد جمعة.. أُحد يرفض الهزيمة أمام الحزم ويلازم المركز الأخير

السبت، 09 مارس 2019 - 17:19

كتب : FilGoal

الحزم - الدوري السعودي

رفَض أُحد الهزيمة أمام مضيفه الحزم، وتعادل بهدفين لكل طرف على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

أُحد رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز 16 -الأخير-، فيما رفع الحزم رصيده إلى 24 نقطة في المركز 12.

سالوماو وكينيدي إيجبوانانيكي سجلا هدفي الحزم، فيما سجّل الجزائري كارل ميدجاني هدفي أُحد.

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المباراة شهدت مشاركة المصري أحمد جمعة في هجوم أُحد لمدة 80 دقيقة، دون أن ينجح في التسجيل.

ديوجو سالوماو افتتح التسجيل للحزم في الدقيقة 29 بعد مراوغة مميزة لحارس أُحد.

أُحد انتظر حتى الدقيقة 58 ليدرك التعادل بواسطة كارل ميدجاني من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على لاعب الحزم.

لكن النيجيري كينيدي إيجبوانانيكي أعاد الحزم للمقدمة في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة على الطائر من خارج منطقة الجزاء.

وأخيرا عاد ميدجاني وتعادل لأحد بضربة رأسية في الدقيقة 84.

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