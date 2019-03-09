بالفيديو - بمشاركة أحمد جمعة.. أُحد يرفض الهزيمة أمام الحزم ويلازم المركز الأخير

رفَض أُحد الهزيمة أمام مضيفه الحزم، وتعادل بهدفين لكل طرف على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

أُحد رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز 16 -الأخير-، فيما رفع الحزم رصيده إلى 24 نقطة في المركز 12.

سالوماو وكينيدي إيجبوانانيكي سجلا هدفي الحزم، فيما سجّل الجزائري كارل ميدجاني هدفي أُحد.

المباراة شهدت مشاركة المصري أحمد جمعة في هجوم أُحد لمدة 80 دقيقة، دون أن ينجح في التسجيل.

ديوجو سالوماو افتتح التسجيل للحزم في الدقيقة 29 بعد مراوغة مميزة لحارس أُحد.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الحزم سجله اللاعب : سالماو في الدقيقة 29 الحزم 1 : 0 أحد #الحزم_أحد pic.twitter.com/zDEzRASfu6 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 9, 2019

أُحد انتظر حتى الدقيقة 58 ليدرك التعادل بواسطة كارل ميدجاني من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على لاعب الحزم.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #أحد سجله اللاعب : كارل مجاني في الدقيقة 58 الحزم 1 : 1 أحد #الحزم_أحد pic.twitter.com/dJL7E1zuPj — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 9, 2019

لكن النيجيري كينيدي إيجبوانانيكي أعاد الحزم للمقدمة في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة على الطائر من خارج منطقة الجزاء.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الحزم سجله اللاعب : شيبوكي كيندي في الدقيقة 72 الحزم 2 : 1 أحد #الحزم_أحد pic.twitter.com/lkr5V5HKtM — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 9, 2019

وأخيرا عاد ميدجاني وتعادل لأحد بضربة رأسية في الدقيقة 84.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #أحد سجله اللاعب : كارل مجاني في الدقيقة 84 الحزم 2 : 2 أحد #الحزم_أحد pic.twitter.com/myJZ36u3Qe — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 9, 2019

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