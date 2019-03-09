شيلونجو: هدفي الصعود مع ناميبيا.. وسأتعامل باحترافية أمام فريقي السابق

أعرب الناميبي بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي عن سعادته بالانضمام لصفوف منتخب بلاده.

ويستعد منتخب نامبيا لمواجهة زامبيا يوم 23 مارس الجاري، في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.

وقال شيلونجو لموقع ناديه الرسمي إن هدفه سيكون المساهمة في حسم صعود منتخب بلاده للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا التي ستقام في مصر.

وتابع أنه سينضم إلى منتخب بلاده عقب المشاركة مع الإسماعيلي فى لقائه الإخير بدورى أبطال إفريقيا ضد الإفريقي التونسي.

وعن مواجهة فريقه الأسبق سموحة فى الدوري، أشار إلى أنه لقاء صعب وأنه سيتعامل باحترافية في لقاء فريقه الأسبق، وسيقدم كل ما لديه لقيادة الدراويش لتحقيق انتصار.

ويلتقي الدراويش مع فريق سموحة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالجولة 25 من الدوري المصري

وأتبع بينسون أن هدفه دائما إحراز الأهداف، وإسعاد الجماهير التي دائما ما تساندنه وتبدي إعجاب بمستواه.

ويقع منتخب نامبيا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية بينما يحتل زامبيا المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وتضم قائمة منتخب نامبيا 28 لاعبا استعدادا لمواجهة زامبيا، وهناك حظوظ قوية للمنتخب النامبي في التأهل.

ولعب شيلونجو 11 مباراة مع الإسماعيلي هذا الموسم ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

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