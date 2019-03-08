تحوّل جديد.. أس: سيدورف قد يتولى تدريب ريال مدريد لنهاية الموسم

جوزيه مورينيو، زين الدين زيدان، ماوريسيو بوكيتينو، أنطونيو كونتي.. اسم جديد يضاف إلى قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد: كلارنس سيدورف.

سانتياجو سولاري فقد وظيفته، ليس رسميا بعد بالطبع، ولكن قرار الإقالة ليس سرا، وسيُعلَن عنه رسميا بمجرد الاستقرار على بديل فوري.

صحيفة "أس" الإسبانية طرحت اسم الهولندي كلارنس سيدورف كحل وسط، إذ ذكرت أن إدارة النادي الإسباني تقيّم إمكانية توليه المهمة حتى نهاية الموسم.

سيدورف (42 عاما) يشرف حاليا على تدريب منتخب الكاميرون، ويمتلك خبرات تدريبية سابقة مع ميلان وشينجين الصيني، مع فترة قصيرة في الدوري الإسباني بالموسم الماضي كمدرب لـ ديبورتيفو لاكورونيا وقتما فشل في إنقاذه من الهبوط.

أس ذكرت أن لاعب ريال مدريد السابق ما بين 1996 و1999 قد يكون الحل الطارئ المثالي لتولي المهمة عقب مباراة بلد الوليد المقبلة للفريق، مع إمكانية تثبيته ليكون مدربا دائما وفقا للنتائج التي سيحققها.

الصحيفة الصادرة في مدريد ذكرت أيضا أن سيدورف كان حاضرا لمباراة الفريق أمام أياكس أمستردام مساء الثلاثاء الماضي، وهو الذي لعب بقميص الفريقين، واجتمع على هامشها مع إدارة الفريق في حفل عشاء، حيث حدث التواصل المحتمل لتوليه المهمة.

المدرب الهولندي أبدى استعداده في حوار سابق مع صحيفة "ماركا" قبل عدة أسابيع، لتوليه مهمة تدريب ريال مدريد.

سيدورف صرّح حينها: "أعتبر ريال مدريد بمثابة منزلي، وحتى أكون صريحا، فإنني كنت سأقبل وظيفة المدرب (لو عُرض عليه مطلع الموسم)، حدثت اتصالات، ولكن الاختيار ذهب في النهاية في اتجاه آخر. لا أزال شابا، وأتمنى أن أعود في المستقبل".

وأضاف: "سيكون الأمر بمثابة العودة للمنزل، اختبرت تجربة مشابهة عندما عدت لـ ميلان كمدرب، ولذا فالمشاعر متشابهة".

ريال مدريد يعيش موسما كارثيا، إذ ودّع مسابقتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، ويبتعد عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة.

الفريق الملكي أجرى تغييرا في الجهاز الفني بالفعل بإقالة جولين لوبيتيجي وتعويضه بـ سانتياجو سولاري في منتصف الدور الأول، ولن يكون التعديل الأخير في هوية الجالس على مقاعد بدلاء الفريق على الأرجح بعد الخروج الصادم من دوري الأبطال مساء الثلاثاء الماضي.

اقرأ أيضا:

ميدو يُحقق ما لم يحدث منذ 10 أعوام كاملة.. الوحدة يُعطل الهلال ويُشعل الدوري السعودي

بالفيديو – إلى ربع نهائي.. الترجي ينتصر ويضمن التأهل كمتصدر لمجموعته في إفريقيا

في الجول يكشف حديث جروس عن مستوى أوباما: ما يقدمه يجعلني أشركه دائما

حوار في الجول – براون يتحدث عن تمريراته الحاسمة لـ رونالدو .. وموقف طريف ضد الشياطين الحمر

بالفيديو – وداع حزين.. الإسماعيلي يتعادل مع مازيمبي ويُقصى من إفريقيا