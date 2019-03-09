مستشفى الإسماعيلي - اختبار لمتولي وتجهيز لعماد حمدي واستبعاد أسامة إبراهيم

يجري الجهاز الطبي للإسماعيلي اختبارا طبيا للاعب الفريق محمود متولي وبناء عليه سيتحدد موقفه النهائي من المشاركة في مواجهة سموحة.

ويلتقي الدراويش مع فريق سموحة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالجولة 25 من الدوري المصري

وأوضح الجهاز الطبي أن مشاركة أسامة إبراهيم الظهير الأيمن للفريق ضعيفة حيث يعاني من مزق بالعضلة الخلفية.

في حين يعاني عماد حمدى لاعب الارتكاز من شد بالعضلة الخلفية وجاري تجهيزه للمشاركه فى اللقاء.

بينما يعاني اللاعب الصاعد محمد الضرف من شد عضلي.

ويتواجد الإسماعيلي بالمركز التاسع في ترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة من 20 مباراة لعبها.

وإفريقيا، اكتفى الإسماعيلي بالتعادل 1-1 أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي على استاد برج العرب في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة، ليودّع المسابقة القارية رسميا قبل جولة على النهاية.

ويحتل الفريق المركز الأخير في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، فيما رفع مازيمبي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني خلف شباب قسنطينة صاحب الـ10 نقاط.

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