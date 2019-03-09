جورجينيو: لست فتى ساري المدلل.. وصافرات جماهير تشيلسي تمنحني القوة

السبت، 09 مارس 2019 - 13:47

كتب : FilGoal

جورجينيو

يصر جورجينيو لاعب وسط تشيلسي على أنه لا يحظى بمعاملة خاصة من جانب مدرب ماوريسيو ساري.

جورجينيو انضم إلى صفوف البلوز مطلع الموسم الجاري قادما من نابولي رفقة مواطنه ساري، وهو ما اعتبره البعض دليلا على العلاقة المميزة بينهما.

ولكن اللاعب الإيطالي ذو الأصول البرازيلي يرفض الحديث عن اعتباره لاعبا لا يمكن المساس به في تشكيل النادي اللندني.

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وقال لصحيفة جارديان: "لست مميزا، لدي علاقة عادية تماما مع ساري، لا أذهب لتناول العشاء معه، ولا أقابله في منزله".

وأضاف "أنا فقط لاعب يساعده على فعل الأشياء التي يرغب بها في الفريق، إنه يصرخ في عندما أرتكب خطأ ما مثلي مثل الجميع".

وجورجينيو شدد "لا اعتبر نفسي فتاه الذهبي".

وتطرق لاعب هيلاس فيرونا الأسبق إلى صافرات الاستهجان التي تعرض لها من قبل جماهير البلوز في دربي غرب لندن أمام فولام.

وأوضح صاحب الـ27 عاما "للجماهير الحق في إبداء رأيها. أن يكونوا مشجعين ويفكروا بالطريقة التي يحبونها، هذا أيضا يعطيني القوة كي أبذل جهدا أكبر لتغيير رأيهم في".

وواصل حديثه "حتى لو أعتقدوا أنني فتى ساري فأود أن أظهر لهم لماذا يُفضلني وأنني لاعب جيد وأنهم على خطأ باتباع هذا السلوك نحوي".

وأصر "لم تتملكني أبدا الشكوك فأنا أثق في نفسي، أعلم الجهد الكبير الذي أبذله، لذا بينما أتقبل الانتقادات فأنا لا أوافق عليها. أحترم رأيهم واستمع له وأظل هادئا وأعمل بجد محاولا أن أكون أفضل".

وأتم "أعرف أنه تحدي صعب بالنسبة لي ولكن كنت أعلم أن الأمر سيكون صعبا لذا أنا مرتاح مع ذلك وأتعلم من أخطائي".

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