مران مستبعدي الأهلي – نجيب وعاشور يشاركان.. وعمرو جمال يواصل التأهيل

أدى لاعبو النادي الأهلي المستبعدون من مباراة الفريق أمام فيتا كلوب مرانهم اليوم السبت على ملعب النادي في الجزيرة.

وشارك محمد نجيب مدافع الفريق العائد من الإصابة في المران البدني وتدريبات الفريق، فيما شارك حسام عاشور في جزء كبير من المران، وذلك في خطوة جديدة لهما للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأدى الغائبون عن مباراة فيتا كلوب تدريباتهم اليوم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل ، وحسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال، وشارك في المران جيرالدو وباسم علي وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد علاء.

واشتمل المران على جانب بدني خفيف، وتدريبات الكرة، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، واصل عمرو جمال مهاجم الأهلي أداء برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في النادي.

وأدى عمرو جمال جلسة في الجيم ثم الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض التدريبات ضمن البرنامج الذي يخضع له، استعدادا للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في الكونغو مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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