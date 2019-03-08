أول تعليق رسمي من قطر على أنباء استضافة مونديال 2022 مع الكويت وعمان

علّق ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022، على تقارير مشاركة الكويت وعُمان لبلاده قطر في تنظيم البطولة.

وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشييتد بريس" ذكرت في تقرير لها أن "شخص على دراية بالموقف" قال إن فيفا يرغب في منح دولتي الكويت وسلطنة عمان بعض الواجبات للمساهمة في استضافة البطولة رفقة قطر مع الزيادة المتوقعة في عدد المنتخبات.

ورد الخاطر على تلك الأنباء: "مشاركة عُمان والكويت لقطر في تنظيم كأس العالم 2022، لا تزال في حيز المشاورات".

مضيفا في تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية: "لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي في هذا الأمر حتى الآن".

وشرح الخاطر أسباب طرح إمكانية مشاركة الكويت وعُمان لقطر في التنظيم: "مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم قاموا بمخاطبة عمان والكويت لبحث إمكانية مشاركتهما في استضافة البطولة مع قطر، تحسبا لاتخاذ قرار بزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبا".

وشدد: "الاتحاد لا يزال يناقش الأمر ويعد دراسة جدوى لمعرفة العائد من زيادة عدد المنتخبات".

وأضاف: "هذه المناقشات ستتواصل في اجتماع مجلس فيفا المقرر انعقاده في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية يومي 14 و15 من شهر مارس الجاري".

الخاطر واصل حديثه: "قطر ملتزمة باستضافة بطولة تمثّل كل أبناء المنطقة، وتعكس القدرات والطاقات الكامنة فيها، سواء كانت البطولة في قطر بشكل منفرد، أو بمشاركة مع أشقائنا في دول المنطقة".

الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة شدد على أن بلاده ستكون قادرة على استضافة بطولة من 32 منتخبا دون حاجة إلى مشاركة مع دول أخرى: "قطر ماضية في التحضيرات لاستضافة بطولة من 32 منتخبات، ولم يتخَذ حتى حتى الآن أي قرار بزيادة الفرق إلى 84، ولم يُتخَذ أي قرار بمشاركة البطولة مع دول أخرى".

واختتم: "أي قرار سيتم اتخاذه سيكون استنادا إلى نتائج دراسة الجدوى التي يجريها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبموافقة دولة قطر".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق عن استضافة دول كندا والمكسيك وأمريكا لبطولة كأس العالم 2026 مع مشاركة 48 منتخبا في البطولة.

ومناقشة قرار زيادة المنتخبات في مونديال 2022 سوف يتم طرحه في اجتماع مجلس الفيفا المقبل يوم 15 مارس الجاري في مدينة ميامي الأمريكية.

شبكة سكاي سبورتس البريطانية اتجهت إلى فيفا من أجل التعليق على تقرير أسوشييتد بريس بشأن دور الكويت وعمان في استضافة البطولة ولكن الاتحاد الدولي أجاب بأنه لن يعلق على الأمر.

إنفانتينو أعرب سابقا عن رغبته في استضافة جيران لقطر للبطولة حال الزيادة، وقال وقتها: "إن تمكنا ربما من إقناع بعض جيران قطر في منطقة الخليج والقريبين للغاية من الدولة، باستضافة بعض مباريات كأس العالم سيكون لذلك منفعة كبيرة ليس فقط للمنطقة بل للعالم".

واسترسل "لست شخصا ساذجا، أقرأ الأخبار وأتابع الإعلام وأعلم العناوين جيدا أن هناك توترا كبيرا في هذه المنطقة".

وتابع "الأمر يعود للقادة بتولي زمام الأمور، لكن من السهل التحدث عن مشروع كرة قدم مشترك عن الأشياء الأخرى".

وأتم "إن تمكنا من مساعدة كافة الموجودين في الخليج، وكل دول العالم بأن يطوروا كرة القدم، إن تمكنا من إيصال رسالة إيجابية لما يمكن لكرة القدم أن تفعلها، إذا حينها يجب أن نجرب".

وكان حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن الملف القطري قد قال في أكتوبر من العام الماضي إن "قطر تدرس قرار زيادة عدد المنتخبات وسوف تتخذ قرارها قبل بدء التصفيات المؤهلة للبطولة".

وأتم "قد نلجأ لحل استضافة بلدين للبطولة، إنها البطولة الأولى في الشرق الأوسط وهي فرصة عظيمة لتقريب الناس وأن يتساعدون لإنجاح الحدث".

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