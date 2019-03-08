مارسيلو يرد على شائعات رحيله عن ريال مدريد عبر إنستجرام

رَد مارسيلو لاعب ريال مدريد، على التقارير التي أشارت إلى إتمامه الاتفاق مع يوفنتوس للانتقال إلى صفوفه.

مارسيلو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

الظهير البرازيلي نشر صورة له أثناء التدريبات عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق عليها قائلا: "هنا بيتي".

يأتي ذلك تزامنا مع تقرير "ديلي لا ستامبا" الإيطالية، الذي ذكرت فيه أن اللاعب اتفق مع يوفنتوس على الانتقال إليه لـ4 مواسم، والالتحاق بزميله السابق كريستيانو رونالدو.

التقرير ذكر أيضا أن مارسيلو سيتحصل على راتب 12 مليون يورو سنويا.

القائد الثاني لـ ريال مدريد، فقد مركزه الأساسي في تشكيلة فريقه تحت قيادة سانتياجو سولاري، لصالح الشاب سيرخيو ريجيلون.

مارسيلو حضر إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2006\2007، وشارك معه في 476 مباراة، مساهما في التتويج بـ4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب دوري، ولقبين كأس.

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