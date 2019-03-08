فالفيردي: يوما ما ستشرف امرأة على تدريب برشلونة

وجّه إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، رسالة دعم للسيدات في عالم كرة القدم، على هامش يوم المرأة العالمي.

فالفيردي ظهر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام رايو فاييكانو على ملعب كامب نو غدا السبت، في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

المدرب الباسكي صرّح: "الكثير من التطورات المهمة قد حدثت، والسيدات صرن أكثر حضورا في كرة القدم، التقدُم واضح وجلي على هذا الصعيد، رأينا مباريات السيدات التي لُعبت في سان ماميس وواندا مترولويتانو، كما ظهرت السيدات في عالم التحكيم، ربما مع الوقت ستتولى سيدة تدريب الفريق الأول لـ برشلونة، هذا وارد، لا أعلم".

مدرب برشلونة شدد على عدم انزعاجه من عودة ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين: "عودة ميسي أمر يخصه ويخص مدرب المنتخب، إنه أمر طبيعي، وهذا الموسم أقل في الأحمال البدنية، لست قلقا بسبب عودته للمنتخب".

الرجل الذي تفوّق على ريال مدريد مرتين في ظرف 72 ساعة بالأسبوع الماضي، طُلب منه تقييم وضع منافسه: "ننظر لوضع ريال مدريد من مسافة وبكثير من الاحترام. الأمور في كرة القدم يمكن أن تتغير في ظرف أسبوع، ليس لدينا ما نقوله بكل تأكيد. خروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان يخبرنا عن مدى صعوبة المنافسة وأن كل الفرق مهددة".

وأضاف: "لا يمكنني طرح نظرية أن ريال مدريد يعيش موسما صفريا، كنوع من أنواع الاحترام، وكذلك بسبب الحسابات. يتبقى 32 نقطة في صراع الدوري، نحن متفوقون بـ12 نقطة عليهم، لكن لا يجب استبعاد أي فريق من المنافسة".

قائمة برشلونة لمواجهة رايو تشهد غياب الغاني كيفن برنس بواتنج للمباراة الخامسة على التوالي: "يتوجب علي كل مباراة أن أختار قائمة تضم 5 لاعبين في خط الهجوم، لا يمكنني اصطحاب الجميع، عليه أن يواصل العمل".

مدرب أتليتك بلباو وإسبانيول السابق شدد على أهمية لاعبه إيفان راكيتيتش: "لا يمكنني تخيل برشلونة دون راكيتيتش، لا يمكن التفكير في ذلك، ليس راكيتيتش فحسب، بل جميع اللاعبين، إنها معنا وليس هناك ما يستدعي التفكير في خلاف ذلك".

واختتم مشيدا بـ جوزيه مورينيو وزين الدين زيدان المرشحين لتدريب ريال مدريد: "زيدان ومورينيو مدربان عظيمان، ليس هناك شك في ذلك، لقد أظهرا ذلك بالفعل تماما مثل سولاري".

برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتليتكو المطارِد، و12 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

اقرأ أيضا:

ميدو يُحقق ما لم يحدث منذ 10 أعوام كاملة.. الوحدة يُعطل الهلال ويُشعل الدوري السعودي

في الجول يكشف حديث جروس عن مستوى أوباما: ما يقدمه يجعلني أشركه دائما

حوار في الجول – براون يتحدث عن تمريراته الحاسمة لـ رونالدو .. وموقف طريف ضد الشياطين الحمر

بالفيديو – وداع حزين.. الإسماعيلي يتعادل مع مازيمبي ويُقصى من إفريقيا

خبر في الجول – اختبار طبي يحسم موقف عبد الغني وثنائي الزمالك من لقاء جور ماهيا