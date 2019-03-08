مجزرة في روما.. إقالة ثالثة بعد المدرب والمدير الرياضي

الجمعة، 08 مارس 2019 - 19:14

كتب : FilGoal

بورتو - روما

واصلت إدارة نادي روما عمليات التطهير العنيفة اليوم الجمعة، وأقدمت على إقالة ثالثة في الجسد الرياضي للفريق.

موقع "فوتبول إيطاليا" ذكر أن روما قام بإقالة ريكاردو ديل فيسكوفو مدير الخدمات الطبية في النادي.

الطبيب الذي شغل عدة مناصب في النادي منذ عام 2012، سينفصل عن روما في ظرف 24 ساعة من إقالة المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو، والمدير الرياضي الإسباني مونشي.

أخبار متعلقة

المشاكل تلاحق مانشستر سيتي.. بريميرليج يعلن فتح تحقيقا في اختراقه لقواعد اللعب المالي مارادونا يعترف بأبوة 3 أبناء في كوبا.. وابنته تتهكم: ينقصك 3 آخرين لتكمل فريق كرة قدم مفاجأة مُدوية.. صحفي إيطالي: يوفنتوس أتفق مع جوارديولا على تولي قيادة الفريق إنريكي يعترف بتوتر علاقته مع ميسي خلال فترة برشلونة

ديل فيسكوفو كان متواجدا في عيادته هذا الصباح للإجراء الفحوصات على الثنائي لورينزو بيليجريني وكوستاس مانولاس، عندما تلقى قرار الإقالة.

روما عانى من إصابات عديدة هذا الموسم، طالبت 20 لاعبا بمدد غياب متبانية.

نادي الذئاب أعلن اليوم عن عودة كلاوديو رانييري لتدريب الفريق، خلفا لـ دي فرانشيسكو المقال.

الفريق العاصمي ودّع دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء عقب الهزيمة 1-3 على أرض بورتو، بعد أيام من السقوط المروع 0-3 أمام لاتسيو في دربي روما.

اقرأ أيضا:

رسميا – الزمالك يُعين محمد حلمي مشرفا عاما على قطاع الناشئين في النادي

مارادونا يعترف بأبوة 3 أبناء في كوبا.. وابنته تتهكم: ينقصك 3 آخرين لتكمل فريق كرة قدم

المصري لـ في الجول: نعاني من أزمة بعد توقف العمل في ملعب بورسعيد.. على وزير الرياضة إنقاذنا

بعد 40 دقيقة مع رديف ليفربول.. تشامبرلين يغادر الملعب بعد شعوره بآلام في الركبة

روما

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميدو بعد التعادل مع الهلال: نُقطة من فم الأسد.. كنت واثقا في قدرات الوحدة 3 دقيقة | السعودية
ليفربول يطمئن جماهيره بشأن إصابة تشامبرلين 8 دقيقة | أوروبا
فالفيردي: يوما ما ستشرف امرأة على تدريب برشلونة 11 دقيقة | أوروبا
ميدو يُحقق ما لم يحدث منذ 10 أعوام كاملة.. الوحدة يُعطل الهلال ويُشعل الدوري السعودي 23 دقيقة | المحترفون
في الجول يكشف حديث جروس عن مستوى أوباما: ما يقدمه يجعلني أشركه دائما 31 دقيقة | إفريقيا
توتنام يعلن عن موعد افتتاح ملعبه الجديد: مباراتان للاختبار 47 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 4 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل

قد ينال إعجابك