مجزرة في روما.. إقالة ثالثة بعد المدرب والمدير الرياضي

واصلت إدارة نادي روما عمليات التطهير العنيفة اليوم الجمعة، وأقدمت على إقالة ثالثة في الجسد الرياضي للفريق.

موقع "فوتبول إيطاليا" ذكر أن روما قام بإقالة ريكاردو ديل فيسكوفو مدير الخدمات الطبية في النادي.

الطبيب الذي شغل عدة مناصب في النادي منذ عام 2012، سينفصل عن روما في ظرف 24 ساعة من إقالة المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكو، والمدير الرياضي الإسباني مونشي.

ديل فيسكوفو كان متواجدا في عيادته هذا الصباح للإجراء الفحوصات على الثنائي لورينزو بيليجريني وكوستاس مانولاس، عندما تلقى قرار الإقالة.

روما عانى من إصابات عديدة هذا الموسم، طالبت 20 لاعبا بمدد غياب متبانية.

نادي الذئاب أعلن اليوم عن عودة كلاوديو رانييري لتدريب الفريق، خلفا لـ دي فرانشيسكو المقال.

الفريق العاصمي ودّع دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء عقب الهزيمة 1-3 على أرض بورتو، بعد أيام من السقوط المروع 0-3 أمام لاتسيو في دربي روما.

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