إنريكي يعترف بتوتر علاقته مع ميسي خلال فترة برشلونة

اعترف لويس إنريكي بصحة التقارير التي تناولت انحدار علاقته بـ ليونيل ميسي في وقتٍ ما من تدريبه برشلونة.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

إنريكي الذي يشرف حاليا على تدريب منتخب إسبانيا، تحدّث إلى إذاعة "كتالونيا" في حوار مطوّل سيُبَث كاملا غدا السبت.

وصرّح المدرب الإسباني: "مررنا بفترة من التوتر في العلاقة حتى قمنا بحل هذه المشكلة. لم أكن أسعى لخلق مشكلة مماثلة، ولكنها حدثت وتطلب أن نتعامل معها".

مضيفا: "ولكن اليوم كل ما يمكنني أن أتحدث عنه هو عجائب ليو ميسي".

التقارير الصحفية الإسبانية أشارت في بداية عام 2015 إلى نقاش حاد جمع إنريكي وميسي في غرفة خلع الملابس عقب الهزيمة 0-1 أمام ريال سوسيداد على ملعب أنويتا.

إنريكي قرر يومها إبقاء الثنائي ميسي ونيمار على مقاعد البدلاء لصالح منير الحدادي وبيدرو رودريجيز، الأمر الذي أثار غضب النجم الأرجنتيني ودفعه للاشتباك لفظيًا مع إنريكي بعد المباراة.

هذه الهزيمة تسببت بشكل مباشر في إقالة أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي وقتها في صبيحة اليوم التالي، وهددت وظيفة إنريكي حال عدم فوزه في مباراة الجولة التالية أمام أتليتكو مدريد.

في مواجهة الروخيبلانكوس، دفع إنريكي بالثلاثي الهجومي الخارق دون تفلسف، ليسجّلوا جميعا ويفوز برشلونة 3-1 على ضيفه العاصمي، وتعد هذه المباراة نقطة تحوّل في موسم إنريكي الأول الذي انتهى على الظفر بالثلاثية التاريخية.

إنريكي تجنّب الإقالة في يناير 2015، ليتأجل رحيله إلى صيف 2017، والقرار كان محسوما قبلها بفترة طويلة بحسب ما صرّح في نفس اللقاء مع "راديو كتالونيا".

يقول إنريكي: "في بداية موسمي الثالث، طلبت من إدارة برشلونة البحث عن بديل. كان تصرفا أنانيًا، ولكني لم أمتلك مزيدا من الطاقة للمواصلة".

مضيفا: "كما رأيت أن وجود هذه المجموعة المميزة من اللاعبين، سيجعل تجديد عقدي أسهل قرار يمكن اتخاذه".

وأشار: "لكان أسهل قرار في العالم، أن أوقّع على عقد كبير، وأن أبقى في منزلي (برشلونة)، مع أفضل اللاعبين في العالم، ليس هناك ما هو أفضل من ذلك".

وأتم: "ولكن بصراحة، اللاعبون يحتاجون أحيانا إلى وجه جديد ليخبرهم بالأمور بشكل مختلف. يحل عليك وقتا عندما تنتهي صلاحية رسالتك التي توجهها للاعبين".

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