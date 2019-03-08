بوكيتينو في "مقابلة قد تغضب رئيس توتنام": أتمنى العودة للدوري الإسباني

غازَل ماوريسيو بويكيتينو المدير الفني لـ توتنام، نادي ريال مدريد، معتبرا اهتمام الأخير باستقدامه لتدريبه "أمرا إيجابيا".

ريال مدريد على وشك الدخول في عملية تغيير مدربين جديدة، مع اقتراب رحيل سانتياجو سولاري المدير الفني الحالي للفريق، وعدم وضوح البديل المقبل، مع بروز اسم مواطنه بوكيتينو.

مدرب توتنام صرّح في حديثه إلى محطة "تي.في.إي" الإسبانية: "علاقتي بإسبانيا قائمة دوما، بالطبع أود العودة إلى هناك، أنا منفتح دوما على المشاريع الجديدة. أتمنى أن أدرّب في إسبانيا وأقدّم كرة قدم جميلة ممزوجة بالنتائج الجيدة".

وعن إمكانية إقالة الأرجنتيني سولاري من تدريب ريال مدريد: "أعرف سولاري كلاعب، إنه زميل لي، ومن المثير للغضب والإحباط أن يخرج فريقان بحجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان من المنافسات الكبرى".

بوكيتينو علّق على تداول اسمه بشأن تدريب ريال مدريد: "أعتبره أمرا إيجابيا، فهذا يعني أن شخصا ما يرى أنك تقوم بعملك بصورة صحيحة".

المدرب السابق لـ إسبانيول وساوثامبتون قيّم مسيرته مع السبيرز: "البعض يعتقد أننا نقوم بعمل جيد، فاحتلال المركز الثالث بالدوري الإنجليزي والتواجد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي إنجازات كبيرة، هذه المقابلة ستتسبب في غضب رئيسي (يضحك).. أو لا، ربما ستجعله سعيدا".

مشيدا بلاعبه هاري كين: "كين بمثابة ابني، إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم".

بوكيتينو (47 عاما) يدرّب توتنام منذ عام 2014، ولم ينجح في الفوز بأي بطولة خلال هذه الفترة، مكتفيا بقيادة الفريق للحضور المتكرر في دوري أبطال أوروبا، واحتلاله المركز الثالث في الدوري الإنجليزي موسم 2015\2016، والوصول لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية موسم 2014\2015.

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