قاهر ريال مدريد ومهاجم اتحاد جدة يقودان صربيا في مواجهة ألمانيا والبرتغال

استدعى ملادن كرستايتش المدير الفني لمنتخب صربيا، 27 لاعبا في القائمة التي تواجه ألمانيا والبرتغالي بالتوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

القائمة شهدت حضور دوشان تاديتش صانع ألعاب أياكس الذي ساهَم في إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء الماضي.

كما يتواجد أليكساندر بريوفيتش مهاجم الاتحاد السعودي، الذي واصل حضوره في قائمة بلاده رغم رحيله عن باوك اليوناني.

بينما غاب لوكا ميليفويفيتش لاعب وسط كريستال بالاس، وماتيا ناستاسيتش مدافع شالكه.

ويتواجد القائد أليكساندر كولاروف ظهير روما، وأليكساندر ميتروفيتش مهاجم فولام، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو، ولوكا يوفيتش هداف فرانكفورت.

صربيا تواجه ألمانيا وديًا في مدينة فولفسبورج يوم 20 مارس، قبل أن تحل ضيفة على البرتغال في لشبونة يوم 25 من الشهر نفسه، بأولى جولات المجموعة الثانية لتصفيات يورو 2020.

قائمة صربيا:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش (ماكابي تل أبيب الإسرائيلي) – ماركو دميتروفيتش (إيبار الإسباني) – نيكولا فاسيليفيتش (رادنيك سوردوليكا)

الدفاع: أليكساندر كولاروف (روما الإيطالي) – أنطونيو روكافينا (أستانا الكازخستاني) – ستيفان ميتروفيتش (ستراسبورج الفرنسي) – نيكولا ميلينكوفيتش (فيورنتينا الإيطالي) – ميلوش فيليكوفيتش (فيردر بريمن الألماني) – أوروش سبايتش (كراسنودار الروسي) – نيمانيا ميليتش (بارتيزان بلجراد) – ميروسلاف بوجوسافاتش (تشوكا)

الوسط: دوشان تاديتش (أياكس أمستردام الهولندي) – نيمانيا ماتيتش (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – آدم ليايتش (بشيكتاش التركي) – فيليب كوسيتش (إينتراخت فرانكفورت الألماني) – ليوبومير فيسا (بنفيكا البرتغالي) – أندريا زيفكوفيتش (بنفيكا البرتغالي) – ميات جاتشينوفيتش (إينتراخت فرانكفورت) – نيمانيا ماكسيموفيتش (خيتافي الإسباني) – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (لاتسيو الإيطالي) – نيمانيا رادونيتش (مرسيليا الفرنسي) – ساشا لوكيتش (تورينو الإيطالي) – داركو لازوفيتش (جنوى الإيطالي) – برانكو يوفيتشيتش (ريد ستار بلجراد)

الهجوم: أليكساندر ميتوفيتش (فولام الإنجليزي) – أليكساندر بريوفيتش (الاتحاد السعودي) – لوكا يوفيتش (إينتراخت فرانكفورت الألماني)

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