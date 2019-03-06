لماذا احتسب الحكم هدف أياكس الثالث أمام ريال مدريد

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 09:52

كتب : FilGoal

أياكس - ريال مدريد

جدل كبير أثاره الهدف الثالث لأياكس في شباك ريال مدريد لأن الكرة بدت تجاوزت خط التماس قبل لحظات من هز دوسان تاديدش لشباك تيبو كورتوا يوم الثلاثاء في لقاء الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

عقب تسجيل الصربي للهدف في الدقيقة 62 توقفت المباراة فترة ليست بقليلة ليتأكد الحكم الألماني فيليكس بريش من صحة الهدف مستعينا بالفيديو.

وأشار حكم الفيديو المساعد بأن الكرة لم تتجاوز بكامل محيطها خط التماس وهو ما يشرحه الحكم الدولي السابق جمال الشريف في هذا الفيديو.

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لذلك كان قرار الحكم هو احتساب الهدف بعد الشك أن الكرة تجاوزت خط التماس بعد لمسها من قبل نصير مزرواي الظهير الأيمن لأياكس قبل ثوان من تسديدة تاديتش التي عانقت الشباك.

الهدف كان قاتلا لأحلام ريال مدريد لأنه فور تسجيله بات الفريق الملكي مطالبا بإحراز 3 أهداف لمعادلة النتيجة ومن ثم التأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وانتهى اللقاء بنتيجة 4-1 للهولنديين ليفقد ريال مدريد لقبه.

أياكس ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

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