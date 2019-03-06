لماذا احتسب الحكم هدف أياكس الثالث أمام ريال مدريد
الأربعاء، 06 مارس 2019 - 09:52
كتب : FilGoal
جدل كبير أثاره الهدف الثالث لأياكس في شباك ريال مدريد لأن الكرة بدت تجاوزت خط التماس قبل لحظات من هز دوسان تاديدش لشباك تيبو كورتوا يوم الثلاثاء في لقاء الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
عقب تسجيل الصربي للهدف في الدقيقة 62 توقفت المباراة فترة ليست بقليلة ليتأكد الحكم الألماني فيليكس بريش من صحة الهدف مستعينا بالفيديو.
وأشار حكم الفيديو المساعد بأن الكرة لم تتجاوز بكامل محيطها خط التماس وهو ما يشرحه الحكم الدولي السابق جمال الشريف في هذا الفيديو.
ما هي صحة الهدف الثالث للضيف الهولندي؟ جمال الشريف يجيب..#beINUCL #RMAAJAhttps://t.co/wDLTttPiGA— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) March 6, 2019
لذلك كان قرار الحكم هو احتساب الهدف بعد الشك أن الكرة تجاوزت خط التماس بعد لمسها من قبل نصير مزرواي الظهير الأيمن لأياكس قبل ثوان من تسديدة تاديتش التي عانقت الشباك.
الهدف كان قاتلا لأحلام ريال مدريد لأنه فور تسجيله بات الفريق الملكي مطالبا بإحراز 3 أهداف لمعادلة النتيجة ومن ثم التأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وانتهى اللقاء بنتيجة 4-1 للهولنديين ليفقد ريال مدريد لقبه.