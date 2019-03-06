مواعيد مباريات الأربعاء 6-3-2019 والقنوات الناقلة.. باريس يتحدى يونايتد

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 01:16

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان

يقدم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-3-2019 حول العالم والقنوات الناقلة.

ويلتقي مانشستر يونايتد بمنافسه باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وعبر قناة "بي إن سبورتس 2" وفي الوقت ذاته سيلتقي روما مع بورتو.

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كما يشهد اليوم العديد من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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