مواعيد مباريات الإثنين 4-3-2019.. الأهلي في الدوري وصدام سعودي قطري

مباراة مصيرية للأهلي في الدوري، وانطلاق دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وظهور للمحترفين المصريين في أوروبا.

Filgoal.com يقدّم مواعيد مباريات الإثنين 4 مارس 2019 والقنوات الناقلة. يمكنك متابعة كل المواعيد من هنا

في السابعة مساءً، يستقبل الأهلي نظيره بتروجت على ملعب بتروسبورت، بالجولة 26 من الدوري المصري، وتُنقَل المباراة عبر "أون سبورت".

كما يقود محمود تريزيجيه وكريم حافظ فريقهما قاسم باشا في مواجهة طرابزون سبور بالدوري التركي، في السابعة مساءً.

وفي الدوري اليوناني يحل أوليمبياكوس بقيادة أحمد حسن كوكا ضيفا على أبولون سميرني في السابعة مساءً.

وفي آسيا تنطلق منافسات دور المجموعات لدوري الأبطال، بمواجهة عربية خالصة بين الاتحاد السعودي والريان القطري في السابعة و35 دقيقة مساءً، وتُنقَل عبر beIN Sports 3، بتعليق عصام الشوالي.

كما يستقبل الوصل الإماراتي نظيره النصر السعودي في الخامسة و20 دقيقة مساءً، وتُنقَل عبر beIN Sports 3، بتعليق حفيظ دراجي.

اقرأ أيضا:

ماذا يحتاج الزمالك حتى يتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية.. قد يتصدر المجموعة

بالفيديو - حسين داي يفوز بصعوبة على جور ماهيا ويشعل مجموعة الزمالك

بالفيديو – الفارس لا يعرف الاستسلام.. الزمالك يهزم بترو أتلتيكو ويكتب صفحة جديدة في تاريخه

بعد 85 يوما على القمة.. ليفربول يفرّط في الصدارة بالتعادل أمام إيفرتون بمشاركة صلاح

كلوب بعد الدربي: الرياح ضربتنا من كل الاتجاهات.. وصلاح فعل كل شيء إلا اللمسة الأخيرة