سولشاير يكشف نبأ سيئا عن سانشيز ويُصرح: سأستمتع بكل لحظة لي كمدرب يونايتد

تنبأ أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بغياب أليكسيس سانشيز لمدة طويلة بسبب الإصابة.

مانشستر يونايتد انتصر على ساوثامبتون بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير للغاية في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

سانشيز خرج مصابا في الدقيقة 51 بعد لعبة مشتركة مع مدافع ساوثامبتون، ليظهر أليكسيس متأثرا بآلام في الركبة.

وقال سولشاير: "على ما يبدو فأن إصابة سانشيز في أربطة الركبة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "أتمنى ألا تكون كذلك. أتمنى ألا يغيب لمدة طويلة".

وعن إهدار بول بوجبا لركلة جزاء، قال أولي "أنا أيضا أهدرت ركلة جزاء يوما ما. لا مشكلة. أخبرته بأن يستعد لتسديد الركلة المقبلة".

ماذا عن المباراة؟ يقول سولشاير: "كنت طرفا سابقا في عديد من المباريات انتهت بنفس الشكل. التسجيل في الشوط الثاني أمام مدرج ستريتفورد".

وواصل "لا يوجد أي مكان في العالم أفضل من التسجيل أمام مدرج ستريتفورد. تسجيل هدف الانتصار أمامه يعد أمرا رائعا للغاية".

مدرج ستريتفورد هو مدرج يخص جماهير مانشستر يونايتد ويقع خلف المرمى الأيسر، ودائما ما كان شاهدا على أهداف +90 من سولشاير كلاعب والآن من كتيبة المدرب سولشاير أيضا.

وأكمل مدرب يونايتد حديثه قائلا: "شخصيتنا كانت رائعة في المباراة وحافظنا على إيماننا. كان يجب أن نتقدم 2-0 في أول 5 دقائق ولكن الأهم الآن أننا انتصرنا وأنا سعيد للغاية بذلك".

وتابع "الآن أصبحنا على بُعد 3 نقاط من توتنام ويتبقى 9 مباريات في الدوري، والأمور ستكون مثيرة للغاية".

واستمر "لقد قررت أنني سأستمتع بكل لحظة لي هنا كمدرب لـ يونايتد. سأستمتع للغاية بذلك".

وأتم "أنا سعيد للغاية للاعبين والأجواء رائعة في غرف خلع الملابس".

وارتقى يونايتد للمركز الرابع برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن الخامس أرسنال.

بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 27 في المركز الـ 17.

سولشاير قاد يونايتد في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي، ونجح في الانتصار في 10 مباريات وتعادل مرتين فقط ولم يخسر.

وحصد سولشاير 32 نقطة من أصل 36 نقطة ممكنة خلال الـ 12 مواجهة في الدوري الإنجليزي.

ويعد أولي هو ثالث مدرب في الدوري الإنجليزي لا يخسر في الـ 12 مباراة على التوالي منذ توليه مهمة تدريب فريقه، وذلك بعد غوس هيدينك – 14 مباراة مع تشيلسي - وماوريسيو ساري – 12 مباراة مع تشيلسي -.

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