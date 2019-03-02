بالفيديو – 32 من 36 يا سولشاير.. انفجار لوكاكو يُدمر روائع ساوثامبتون ويقفز بيونايتد للمربع الذهبي

السبت، 02 مارس 2019 - 19:27

كتب : FilGoal

لوكاكو - مانشستر يونايتد - ساوثامبتون

إذا أخبرت أي مُشجع لـ مانشستر يونايتد بأن أولي جونار سولشاير في مهمته التدريبية الكبرى الأولى سيحصد 32 نقطة من أصل 36 نقطة، كان سيتهمك بالجنون. ولكن الآن سيعود لك ويُقبل جبهتك. شياطين يونايتد تحرق ساوثامبتون.

مانشستر يونايتد انتصر على ساوثامبتون بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير للغاية في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

أهداف ولا أروع شهدتها القمة المثيرة بين الفريقين وافتتحها يان فاليري لاعب ساوثامبتون بتسديدة صاروخية في الدقيقة 26 فشل دافيد دي خيا في التصدي لها.

أخبار متعلقة

بالفيديو – "لا تحزن على عدم عدلك الآن يا بيب".. محرز ينصر سيتي على بورنموث سولشاير مازحا: سيكون غريبا إن لم أصبح مدربا دائما لـ مانشستر يونايتد يونايتد مهدد.. تقرير: لو لم يتأهل الفريق لدوري الأبطال سيرحل بوجبا تقرير: مفاوضات تجديد دي خيا تصل لطريق مسدود.. يونايتد يرفض مساواته مع سانشيز

ومع ضغط يونايتد المتواصل، نجح أندرياس بيريرا بإدراك التعادل. هدف ولا أروع ولا أجمل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54 أعاد الكفة لأصحاب الأرض.

الدقيقة 59 شهدت الضربة الثانية للشياطين. لوكاكو يسدد ويُسجل ويضع يونايتد في المقدمة.

ساوثامبتون رفض الاستسلام ليسجل التعادل وبأروع طريقة ممكنة عن طريق جيمس وارد براوس من ركلة حرة مباشرة حولها بكل إتقان في شباك دي خيا.

وفي الـ"سولشاير تايم" سجل لوكاكو مرة أخرى هدفا قاتلا كتب انتصار يونايتد بثلاثية.

انتصار لم يُغيره إهدار بول بوجبا لركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وارتقى يونايتد للمركز الرابع برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن الخامس أرسنال.

بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 27 في المركز الـ 17.

سولشاير قاد يونايتد في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي، ونجح في الانتصار في 10 مباريات وتعادل مرتين فقط ولم يخسر.

وحصد سولشاير 32 نقطة من أصل 36 نقطة ممكنة خلال الـ 12 مواجهة في الدوري الإنجليزي.

ويعد أولي هو ثالث مدرب في الدوري الإنجليزي لا يخسر في الـ 12 مباراة على التوالي منذ توليه مهمة تدريب فريقه، وذلك بعد غوس هيدينك – 14 مباراة مع تشيلسي - وماوريسيو ساري – 12 مباراة مع تشيلسي -.

طالع أيضا

دربي لندني ناري يحكمه التعادل الإيجابي

7 دوريات يمكن لـ مؤمن زكريا الانتقال إليها

صالح جمعة: لم أطلب التحدث مع الجهاز الفني لتحديد مصيري

حوار - ساري وشرح التفاصيل

وو لي يدخل التاريخ في الدوري الإسباني

في إنجلترا ساوثامبتون مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في الكلاسيكو - ريال مدريد يستقبل برشلونة 2 دقيقة | أوروبا
هل يتهكم؟ مورينيو: كالديرون سيكون الرئيس القادم لـ ريال مدريد 7 دقيقة | أوروبا
لهيب ألمانيا.. بايرن يسحق مونشنجلادباخ ليجاور دورتموند في الصدارة 10 دقيقة | أوروبا
مدرب الإسماعيلي: بعض الأخطاء الفردية تسببت في خسارتنا ضد قسنطينة 27 دقيقة | إفريقيا
مورينيو: حدثت مشاكل في مانشستر يونايتد.. لا يمكن إنكار ذلك 37 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - ميلان يسقط ساسولو بهدف عكسي ويقتنص المركز الثالث 40 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 2 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 في الجول يكشف.. ما يدرسه الأهلي ضد اتحاد الكرة في أزمة لقاء بيراميدز

قد ينال إعجابك