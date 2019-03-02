بالفيديو – 32 من 36 يا سولشاير.. انفجار لوكاكو يُدمر روائع ساوثامبتون ويقفز بيونايتد للمربع الذهبي

إذا أخبرت أي مُشجع لـ مانشستر يونايتد بأن أولي جونار سولشاير في مهمته التدريبية الكبرى الأولى سيحصد 32 نقطة من أصل 36 نقطة، كان سيتهمك بالجنون. ولكن الآن سيعود لك ويُقبل جبهتك. شياطين يونايتد تحرق ساوثامبتون.

مانشستر يونايتد انتصر على ساوثامبتون بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير للغاية في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

أهداف ولا أروع شهدتها القمة المثيرة بين الفريقين وافتتحها يان فاليري لاعب ساوثامبتون بتسديدة صاروخية في الدقيقة 26 فشل دافيد دي خيا في التصدي لها.

ومع ضغط يونايتد المتواصل، نجح أندرياس بيريرا بإدراك التعادل. هدف ولا أروع ولا أجمل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54 أعاد الكفة لأصحاب الأرض.

الدقيقة 59 شهدت الضربة الثانية للشياطين. لوكاكو يسدد ويُسجل ويضع يونايتد في المقدمة.

ساوثامبتون رفض الاستسلام ليسجل التعادل وبأروع طريقة ممكنة عن طريق جيمس وارد براوس من ركلة حرة مباشرة حولها بكل إتقان في شباك دي خيا.

وفي الـ"سولشاير تايم" سجل لوكاكو مرة أخرى هدفا قاتلا كتب انتصار يونايتد بثلاثية.

انتصار لم يُغيره إهدار بول بوجبا لركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وارتقى يونايتد للمركز الرابع برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن الخامس أرسنال.

بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 27 في المركز الـ 17.

سولشاير قاد يونايتد في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي، ونجح في الانتصار في 10 مباريات وتعادل مرتين فقط ولم يخسر.

وحصد سولشاير 32 نقطة من أصل 36 نقطة ممكنة خلال الـ 12 مواجهة في الدوري الإنجليزي.

ويعد أولي هو ثالث مدرب في الدوري الإنجليزي لا يخسر في الـ 12 مباراة على التوالي منذ توليه مهمة تدريب فريقه، وذلك بعد غوس هيدينك – 14 مباراة مع تشيلسي - وماوريسيو ساري – 12 مباراة مع تشيلسي -.

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