بوكيتينو: كنا سنشعر بالعار إذا خسرنا َضد أرسنال رغم أفضليتنا.. لسنا محظوظين بقرارات التحكيم

السبت، 02 مارس 2019 - 18:30

كتب : FilGoal

توتنام - أرسنال

يرى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنام أن فريقه كان "أفضل في كل الجوانب" من أرسنال في الدربي.

دربي لندني مثير انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال بوكيتينو: " سعيد للغاية بأدائنا في المباراة. كانت مباراة صعبة للغاية ولكننا كنا أفضل من أرسنال في كل الجوانب".

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وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "سعيد للغاية لأننا لم نستحق الهزيمة أبدا في تلك المباراة".

وواصل "كنا سنشعر بالعار إذا خسرنا تلك المباراة ونحن كنا الأفضل طوال أحداث اللقاء".

وأشار "كان مهما للغاية أن نلعب بهذا الشكل عقب الخسارة مرتين على التوالي في الدوري. الآن سنذهب إلى ألمانيا لمواجهة بوروسيا دورتموند وهدفنا الوصول للدور المقبل من دوري الأبطال".

وتابع "لمدة 20 دقيقة في الدربي، القرارات التحكيمية كانت ضدنا".

واستكمل "لسنا محظوظين نهائيا بالقرارات التحكيمية هذا الموسم".

توتنام حقق التعادل الأول له هذا الموسم، ونقطته الـ61 ليحتفظ بالمركز الثالث على بعد 4 نقاط من أرسنال الذي حصد النقطة 57 في المركز الرابع.

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