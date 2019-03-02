إيمري يدافع عن أوباميانج ولاكازيت ويُصرح: تقنية الفيديو ستأتي لمساعدة الحكام

دافع أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن أداء ثنائي هجوم الفريق ألكسندر لاكازيت وبيير إيميريك أوباميانج أمام توتنام.

دربي لندني مثير انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

لقاء شهد إهدار 3 فرص محققة من لاكازيت إلى جانب إهدار أوباميانج لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الدربي.

وتحدث إيمري عقب المباراة عن ركلة جزاء أوبا المهدرة وكذلك فرص لاكازيت، قائلا: "لقد تحدثت مع أوباميانج. كانت لديه 35 دقيقة للعب من أجل مساعدتنا للانتصار ونجح في الحصول على ركلة جزاء".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "يمكنك تسجيل الركلة ويُمكنك إهدارها. هذا ليس خطأه".

وواصل "نفس الأمر بالنسبة لـ لاكازيت. كانت لديه العديد من الفرص ولكن لا مشكلة".

وأشار "اليوم خلقنا العديد من الفرص ولكنها لم تكن كافية للانتصار".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا فخور للغاية باللاعبين. لعبنا كفريق واحد وظهرنا بشكل جيد جدا وكان يمكننا أن ننتصر".

وعن لقطة اقتحام يان فيرتونجن مدافع توتنام لمنطقة الجزاء قبل تسديد أوباميانج للركلة، قال إيمري: "منذ شهرين وتحدثت عن تقنية الفيديو. هي ستأتي لمساعدة الحكام".

واستمر "اليوم الحكم كان لديه مسؤولية كبيرة ولكنها لم تكن كافية لاتخاذ أفضل القرارات داخل منطقة الجزاء".

وشدد "تقنية الفيديو ستأتي إلى إنجلترا لمساعدة الحكام. الأخطاء تحدث في كرة القدم والأمور تكون صعبة دائما بالنسبة للحكام ولذلك تقنية الفيديو ستساعدهم".

وأتم "لعبنا بروح عالية للغاية أمام توتنام وتأقلمنا تكتيكيا بشكل جيد جدا. أنا فخور بلاعبي أرسنال".

توتنام حقق التعادل الأول له هذا الموسم، ونقطته الـ61 ليحتفظ بالمركز الثالث على بعد 4 نقاط من أرسنال الذي حصد النقطة 57 في المركز الرابع.

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