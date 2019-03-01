بيريس: أتمنى أن يحاول أرسنال ضم بيل

الجمعة، 01 مارس 2019 - 19:11

كتب : FilGoal

جاريث بيل

رغم أن مستوى جاريث بيل مع ريال مدريد مقلق لأي ناد يفكر في انتدابه إلا أن روبرت بيريس نجم أرسنال السابق يتوقع تألق اللاعب إذا عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

أرسنال

وقال الفرنسي خلال حدث خاص بشركة BWIN:"أعتقد أن بيل ربما يقضي موسمه الأخير في ريال مدريد. يمر بوقت صعب سواء داخل الملعب أو خارجه وهناك أسئلة كثيرة حول تأقلمه في غرفة الملابس وتقديره من قبل الجمهور".

واستمر بيريس أحد أعضاء فريق أرسنال المرعب الذي فاز بالدوري في 2004 دون هزيمة "بيل غير سعيد حاليا. أعتقد عودته للدوري الإنجليزي هي الخطوة المنطقية المقبلة. هناك افتراض بأنه قد يعود لتوتنام، لكني لو الأمر بيدي سأشجع أرسنال ليفتح له أبوابه".

أخبار متعلقة

مورينتس: الكلاسيكو أصعب مع ميسي.. كنت محظوظا بمواجهته قبل مواجهة تشيلسي.. مدرب فولام الجديد: فيرجسون راسلني.. يا له من أمر مُذهل رئيس الاتحاد الإسباني يعلن: لا مزيد من مباريات الدوري يوم الإثنين أسامة إبراهيم: نحتاج للفوز في الجزائر للعودة للمنافسة الإفريقية

وأتم بيريس بطل العالم في 1998 "أعلم أن جمهور توتنام سيغضب، لكن بيل سيكون مرحبا به جدا في أرسنال. أتمنى أن يحاول النادي تقصي الأمر هذا الصيف".

وقالت صحيفة آس الإسبانية إن بيل يقضي موسمه الأخير في ريال مدريد ورئيس النادي فلورنتينو بيريز اتخذ قراره الحاسم ببيع اللاعب. (التفاصيل)

وكان بيل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2012-2013 ليخطب ريال مدريد وده ويحصل على خدماته مقابل 100 مليون يورو في سبتمبر 2013.

بيل أرسنال

نرشح لكم

أخر الأخبار

إنتر يسقط في فخ كالياري مانحا جاره اللدود فرصة اقتناص المركز الثالث 7 دقيقة | أوروبا
نجل ومساعد رامون دياز يُفجر "مفاجأة للجميع" بخصوص عودة والده لتدريب ريفر بليت 16 دقيقة | أمريكا
أوجسبورج يمنح بايرن أجمل هدية بإسقاط دورتموند 20 دقيقة | أوروبا
تريزيجيه: لن أقبل الدكة ولو لحساب أفضل لاعب بالعالم.. وسأترك قاسم باشا ساعة | مصر
عودة إيسكو لقائمة ريال مدريد في مواجهة برشلونة.. وحضور راموس رغم الشكوك ساعة |
هل يعود لمنتخب المغرب؟ حمد لله يهدد تواجد مهاجمي الأهلي والزمالك مع أسود الأطلس ساعة | الوطن العربي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

قد ينال إعجابك