بيريس: أتمنى أن يحاول أرسنال ضم بيل

رغم أن مستوى جاريث بيل مع ريال مدريد مقلق لأي ناد يفكر في انتدابه إلا أن روبرت بيريس نجم أرسنال السابق يتوقع تألق اللاعب إذا عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد أرسنال

وقال الفرنسي خلال حدث خاص بشركة BWIN:"أعتقد أن بيل ربما يقضي موسمه الأخير في ريال مدريد. يمر بوقت صعب سواء داخل الملعب أو خارجه وهناك أسئلة كثيرة حول تأقلمه في غرفة الملابس وتقديره من قبل الجمهور".

واستمر بيريس أحد أعضاء فريق أرسنال المرعب الذي فاز بالدوري في 2004 دون هزيمة "بيل غير سعيد حاليا. أعتقد عودته للدوري الإنجليزي هي الخطوة المنطقية المقبلة. هناك افتراض بأنه قد يعود لتوتنام، لكني لو الأمر بيدي سأشجع أرسنال ليفتح له أبوابه".

وأتم بيريس بطل العالم في 1998 "أعلم أن جمهور توتنام سيغضب، لكن بيل سيكون مرحبا به جدا في أرسنال. أتمنى أن يحاول النادي تقصي الأمر هذا الصيف".

وقالت صحيفة آس الإسبانية إن بيل يقضي موسمه الأخير في ريال مدريد ورئيس النادي فلورنتينو بيريز اتخذ قراره الحاسم ببيع اللاعب. (التفاصيل)

وكان بيل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2012-2013 ليخطب ريال مدريد وده ويحصل على خدماته مقابل 100 مليون يورو في سبتمبر 2013.