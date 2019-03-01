تقرير: صبر بيريز نفد.. بقاء بيل في مدريد يحتاج معجزة

الجمعة، 01 مارس 2019 - 17:33

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

قضي الأمر.. باتت أيام جاريث بيل معدودة في ريال مدريد بعدما فاض الكيل بفلورنتينو بيريز.. الرئيس لا يريد الويلزي في فريقه.. هكذا تقول صحيفة آس المدريدية.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

كتبت آس أن بيريز قرر التخلص من بيل بعدما خاب أمله تجاه اللاعب الذي توقع أن يكون خليفة كريستيانو رونالدو ويصبح المهاجم الأول للفريق في الموسم الحالي.

وقال مصدر في النادي الملكي للصحيفة:"الحكم صدر بحق اللاعب" في إشارة إلى أن بيل عليه التفكير من الآن في مستقبله خارج قلعة سانتياجو برنابيو.

أخبار متعلقة

سون أفضل لاعب لندني بالدوري في 2018: كدت أترك توتنام وطلبت ذلك من بوكيتينو ماني وفان دايك وبوجبا وأجويرو.. 8 مرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي مدرب حراس الأهلي لـ في الجول: إصابة إكرامي في توقيت صعب.. وموقف الشناوي لم يُحسم مؤتمر كلوب: احتفالي أمام إيفرتون لن يتكرر.. وموقف فيرمينو لم يتحدد بعد

وشدد المصدر على أن "بيريز لن يعود في قراره".

وبدلا من أن يستغل بيل فراغا خلفه رحيل البرتغالي.. تراجع مستواه عن المواسم السابقة!

وأراد ريال مدريد التخلص من اللاعب في 2017 ببيعه إلى مانشستر يونايتد مقابل الحصول على الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي لكن بيل رفض لتبوء الصفقة بالفشل.

وزعمت آس أن زين الدين زيدان، الذي قاد ريال مدريد للسيطرة على القارة العجوز في آخر 3 مواسم من دوري أبطال أوروبا، أوصى قبل رحيله بضرورة التخلص من بيل، لكن مغادرة رونالدو للنادي حالت دون ذلك.

ويريد ريال مدريد بيع اللاعب الآن لتمويل صفقات أخرى، فرحيل الجناح البالغ عمره 29 عاما سيخفف كثيرا من الأعباء المالية نظرا لأنه أعلى لاعبي الفريق أجرا بحصوله سنويا على 13 مليون يورو.

وتوقعت الصحيفة أن رحيل بيل لن يكون بأقل من 100 مليون يورو.

تضرر بيل من إصابات كثيرة، كانت سببا رئيسيا في مشاركته فقط في 58% من مباريات الفريق منذ بداية موسم 2013-2014.

ختمت آس التقرير بالقول إن بيل يحتاج "معجزة" للبقاء في الفريق.

جاريث بيل ريال مدريد فلورنتينو بيريز

نرشح لكم

أخر الأخبار

مورينتس: الكلاسيكو أصعب مع ميسي.. كنت محظوظا بمواجهته 17 دقيقة | أوروبا
قبل مواجهة تشيلسي.. مدرب فولام الجديد: فيرجسون راسلني.. يا له من أمر مُذهل 28 دقيقة | أوروبا
رئيس الاتحاد الإسباني يعلن: لا مزيد من مباريات الدوري يوم الإثنين 31 دقيقة | أوروبا
أسامة إبراهيم: نحتاج للفوز في الجزائر للعودة للمنافسة الإفريقية 55 دقيقة | مصر
بالفيديو – نبيل دونجا يكشف عن مثله الأعلى وحلمه.. ويجيب عن "هل شعر بالإحباط لبيع الأسيوطي؟" 57 دقيقة | الدوري المصري
تير شتيجن: برشلونة تمسك بي حين أردت الرحيل.. أعتقد أنني رددت الجميل ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

قد ينال إعجابك