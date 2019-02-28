زميله السابق: مندهش مما يحدث لـ بيل في مدريد.. رحيله لـ توتنام أو يونايتد ربما أفضل

يتعجب رافاييل فان دار فارت لاعب ريال مدريد وتوتنام السابق مما يحدث لـ جاريث بيل مع الفريق الملكي.

وقال فان دار فارت: "مندهش قليلا مما يحدث لـ بيل في ريال مدريد. هو لاعب جيد جدا".

وأضاف في حوار له مع إذاعة كادينا سير قبل لقاء كلاسيكو يوم الأربعاء الماضي "هو ليس كريستيانو أو ميسي، ولكنه ليس لاعبا عاديا أيضا".

وواصل "بيل دائما يلعب بشكل مميز وهناك العديد من الضغوط عليه على عكس ما كان يحدث له في توتنام. أعتقد أن تلك هي المشكلة".

وأكمل حديثه قائلا: "الذهاب للنجاح مع فريق آخر؟ ربما ولكنني أعتقد أن بيل يرغب في البقاء مع ريال مدريد ولعب المزيد من المباريات".

وأردف "ولكن الانضمام لـ فريق مثل مانشستر يونايتد أو العودة لـ توتنام، ربما أفضل له".

وأوضح "مع كل الاحترام لـ إسبانيا، ولكن إنجلترا مختلفة عن الجميع".

وعن حياة بيل الخاصة، يقول زميله السابق في توتنام "بيل دائما هادئ. يريد دائما أن يكون وحيدا ولا يتواصل بشكل كبير مع بقية زملائه".

ويرى فان دار فارت "من المهم للاعب المتواجد في إسبانيا أن يتحدث اللغة الإسبانية. أعتقد أنه يشعر بالوحدة داخل الفريق".

بيل يعيش أياما صعبة في ريال مدريد، آخرها صافرات الاستهجان من جماهير الفريق الملكي قبل نهاية كلاسيكو الأربعاء أمام برشلونة.

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ولعب بيل 32 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد ونجح في تسجيل 13 هدفا وصناعة 5.

وانضم بيل من توتنام إلى ريال مدريد في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في 2013 بعد صمود كبير من إدارة السبيرز.

والآن هل يرحل بيل قريبا من ريال مدريد؟ لننتظر ونرى..

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