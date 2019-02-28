سكاي: محادثات من فولام مع رانييري بشأن مستقبله

الخميس، 28 فبراير 2019 - 18:12

كتب : FilGoal

كلاوديو رانييري

سيعقد الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب فولام محادثات مع إدارة ناديه اليوم الخميس بشأن مستقبله حسبما ذكرت شبكة سكاي سبورتس.

فولام تعرض للهزيمة أمام ساوثامبتون بهدفين نظيفين يوم الأربعاء ليتراجع إلى المركز الـ19 (قبل الأخير) برصيد 17 نقطة بعد مرور 28 جولة.

وسكاي أشارت إلى هتافات جماهير الفريق الغاضبة ضد رانييري خلال مواجهة القديسيين، والمحادثات الآن ستُعقد من أجل تحديد مصيره مع الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

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وتولى رانييري المهمة في نوفمبر الماضي خلفا لسلافيسا يوكانوفيتش ولكنه حقق 3 انتصارات فقط في 17 مباراة.

وسيتعين على فولام خوض مواجهة صعبة يوم الأحد أمام تشيلسي المنتشي بفوزه القوي على توتنام 2-0.

رانييري بطل الدوري الإعجازي مع ليستر سيتي في 2015\2016، يبدو أنه قد لا ينجح في مهمته لانتشال فولام من وضعه الكارثي وإنقاذه من الهبوط.

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