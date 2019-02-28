الجونة يعود للانتصارات ويلحق أول هزيمة لبتروجت مع محمد عودة

استفاق الجونة سريعا من الهزيمة في المباراة السابقة أمام الأهلي وانتصر اليوم الخميس على ضيفه بتروجت بهدفين مقابل هدف.

واستضاف الجونة نظيره بتروجيت في إطار الجولة 25 من الدوري المصري.

افتتح لؤي وائل أهداف المباراة في الدقيقة 25.

وأدرك كريس جادي التعادل لصالح بتروجت في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 70 سجل أحمد ياسر ريان هدف انتصار الجونة وحصد الثلاث نقاط كاملة.

وبذلك الانتصار رفع الجونة رصيده من النقاط إلى 29 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب بعدما خاض 24 لقاء.

أما بتروجت فتجمد رصيده عند 25 نقطة يحتل بهم المركز الـ12 بعدما خاض 25 لقاء.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لبتروجت تحت قيادة مدربه محمد عودة الذي تولى المهمة قبل خمس مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة.

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