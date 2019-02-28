سباليتي: إيكاردي؟ لن أتحدث إلا عمن يذهب للميدان للاهتمام بمصير إنتر

على ما يبدو فأن الأزمة بين ماورو إيكاردي وإنتر ليست قريبة من الانتهاء. لوتشانو سباليتي مدرب الأفاعي يخرج بتصريحات جديدة ليهاجم لاعبه.

سباليتي وخلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كالياري يوم الجمعة، تحدث عن إيكاردي قائلا: "العديد من الأمور قيلت بالفعل في أزمة إيكاردي".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (فوتبول إيطاليا) " بيبي ماروتا - المدير الرياضي للنادي - و كذلك رئيس النادي تحدثا كثيرا عن إيكاردي".

وواصل "ومن الآن، أنا سأتحدث فقط عمن يأتي إلى التدريبات يوميا وليس عمن لا يهتم بنا".

وتابع "سأتحدث فقط عمن يذهب للميدان في أي مباراة للاهتمام بمصير إنتر".

وأتم "لن أتحدث عن أي أمور أخرى".

ماذا حدث؟

الصراع كان على أشده مؤخرا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا، والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية.

وصرح سباليتي :"علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل".

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلا :"قلت سابقا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي".

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت :"إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو".

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فشهد ذلك مثالا سيئا حسبما وصفه موقع "كالتشيو ميركاتو" خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

الأمور تطورت سريعا ليقرر إنتر سحب شارة القيادة من إيكاردي وأعطاها لـ سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الأفاعي.

بعد ذلك غاب إيكاردي عن رحلة فريقه إنتر مواجهة رابيد فيينا في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي "بقرار شخصي منه" وفقا لما أعلنه سباليتي.

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر ميلان قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.

طالع أيضا

26 عاما على أشهر طوبة في التاريخ.. مصر وزيمبابوي

ما تقييم صحف إنجلترا لأداء صلاح أمام واتفورد

الزمالك في مهمة صعبة بأنجولا

اتحاد الكرة: الدولة هي صاحبة قرار تأجيل مباريات الكأس

إكرامي يغادر مران الأهلي مصابا

اتحاد الكرة يكشف كيف سيتم اختيار ممثلي مصر في بطولتي إفريقيا للأندية