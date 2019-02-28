رسميا – ألبا يجدد عقده مع برشلونة حتى 2024.. وشرط جزائي ضخم لرحيله

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي تجديد عقده ظهيره الأيسر جوردي ألبا لمدة 5 مواسم جديدة.

عقد ألبا الجديد مع برشلونة ينتهي في 2024.

وكشف برشلونة في بيانه الرسمي قيمة الشرط الجزائي في عقد ألبا الجديد مع النادي وهو 500 مليون يورو.

وأشار النادي إلى "في الأيام القادمة سنعلن عن موعد توقيع العقود بشكل رسمي".

ولعب ألبا بقميص برشلونة 282 مباراة ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 54.

ورفع ألبا مع برشلونة 14 لقبا ويلعب موسمه السابع مع الفريق الأول لكتالونيا.

الشريك الأفضل لـ ليونيل ميسي، صنع 20 هدفا للأسطورة الأرجنتينية مع برشلونة.

وشارك ألبا هذا الموسم في 36 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 14 هدفا.

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