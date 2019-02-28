ماركا تزعم معرفتها بما قاله راموس لزملائه بعد هدف برشلونة الثالث

زعمت صحيفة ماركا الإسبانية، المقربة جدا من ريال مدريد، معرفتها بما قاله نصا سيرخيو راموس قائد الفريق بعد تسجيل برشلونة للهدف الثالث في لقاء الناديين يوم الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وكتبت ماركا أن راموس قال فور تسجيل المتألق لويس سواريز للهدف من ركلة جزاء "لنمنعهم من تسجيل 6".

وفرط ريال مدريد في فرصة التفوق على غريمه اللدود بعدما ظفر بتعادل بهدف لمثله في لقاء الذهاب الذي أقيم في ملعب كامب نو.

سقط في ميدانه وأمام جمهوره وتلقى خسارة قاسية بنتيجة 3-صفر ليقتنص منه برشلونة بطاقة الصعود للنهائي.

وأبدع سواريز مهاجم أوروجواي في المباراة وسجل هدفين وكان منخرطا في الثالث الذي جاء بقدم رافايل فاران مدافع ريال مدريد.

ويوم السبت الفرصة سانحة لريال مدريد للثأر عندما يتواجهان مجددا.. هذه المرة في الدوري الإسباني.. وعلى نفس الملعب الذي استضاف موقعة الأربعاء.. سانتياجو برنابيو.