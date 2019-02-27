ماذا يفعل محمد صلاح أمام واتفورد.. أعلى معدل تهديفي ضد فريق بالدوري الإنجليزي

يسعى ليفربول للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي عندما يستضيف فريق واتفورد في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة 28 بالمسابقة.

يعتلي ليفربول صدارة مسابقة الدوري بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، وفقد الريدز 6 نقاط في أخر أربع مباريات بثلاث تعادلات.

ويخوض المحترف المصري محمد صلاح مباراته الرابعة أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي.

ويتقاسم صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور 27 جولة بالتساوي مع الأرجنتيني سرجيو أجويرو ولكل منهما 17 هدفا.

ويستعرض لكم FilGoal.com ما قدمه صلاح أمام واتفورد في ثلاث مباريات سابقة.

يعتبر فريق واتفورد أكثر الفرق المستقبلة لأهداف من المصري محمد صلاح بالتساوي مع بورنموث واستقبل كل منهما 6 أهداف من جناح الريدز.

يتفوق المعدل التهديفي لصلاح في واتفورد عن بورنموث بسبب لعبه أمام الأخير 4 مباريات سابقة مقابل 3 فقط أمام واتفورد الذي يسجل فيه بمعدل هدفين في كل مباراة.

لم يسبق لمحمد صلاح أن واجه واتفورد ولم يسجل أهدافا إذ نجح في التهديف بالثلاث مباريات.

بعيدا عن تسجيل الأهداف نجح محمد صلاح في صناعة هدفين في شباك واتفورد بالثلاث مباريات السابقة.

افتتح صلاح مواجهاته أمام واتفورد في أولى مبارياته مع ليفربول بالدوري الإنجليزي في موسم 2017- 2018، وسجل هدفا وصنع مثله في 86 مشاركة.

وفي المباراة الثانية نجح صلاح في تسجيل 4 أهداف "سوبر هاتريك" وصناعة هدف أخر في اكتساح ليفربول لواتفورد بخمسة أهداف نظيفة على ملعب أولد ترافورد.

وهذا الموسم تغلب ليفربول على واتفورد بثلاثة أهداف نظيفة وسجل صلاح هدفا منهم.

ويخوض صلاح اليوم الأربعاء مباراته الرابعة أمام واتفورد على ملعب أنفيلد.

سبق لصلاح التواجد على دكة بدلاء تشيلسي امام واتفورد بكأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2014 - 2015 لكنه لم يشارك في فوز البلوز بثلاثية نظيفة في الدور الثالث من المسابقة.

تسجيل صلاح في مباراة اليوم يجعل واتفورد ينفرد بأكثر الفرق التي استقبلت أهدافا من الفرعون المصري.

اقرأ أيضا:

عامر حسين: من الوارد إقامة مباريات كأس مصر بعد أمم إفريقيا.. وموعد القمة لن يتغير

عبد الغني: تأجيل مباريات الكأس أراح الجميع.. كان يجب التدخل بسبب الاحتقان

صلاح: دائما أحفز نفسي لتقديم المزيد.. ولقب الدوري أهم من الأرقام القياسية

في الكلاسيكو – مشجع ريال مدريد يضرب حارس مرمى برشلونة أثناء المباراة

طبيب المنتخب: محمد محمود يحتاج 9 أشهر للتعافي من الإصابة