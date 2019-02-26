الإسماعيلي عقب التعادل مع طلائع الجيش: نعذر اللاعبين بسبب الإرهاق

قال سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر إن فريقه كان يهدف للفوز على طلائع الجيش للاقتراب من المربع الذهبي لجدول الدوري لكنه يعذر اللاعبين بسبب الإرهاق.

وتعادل الإسماعيلي اليوم الثلاثاء مع طلائع الجيش سلبيا بدون أهداف في الجولة 24 من الدوري المصري بملعب الإسماعيلية.

وتحدث سفان الصغير قائلا: "كنا نريد الفوز والتعادل نتيجة غير مرضية لنا بكل تأكيد ولكننا نعذر كل اللاعبين بسبب الإجهاد وتوالي المباريات".

وأكمل "كنا الأفضل خلال الشوط الأول وحاولنا في الشوط الثاني إجراء تبديلات لتنشيط الناحية الهجومية".

وأتم "ما أراحنا هو سلامة كل اللاعبين استعدادا للسفر إلى الجزائر لملاقاة شباب قسنطينطة في دوري أبطال إفريقيا".

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 28 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

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