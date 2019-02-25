كومباني: تمنيت عدم دخول كاباييرو.. وأريد أن أفعل دائما مثل كيبا عند استبدالي

اعترف فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي، أنه تمنى عدم دخول ويلي كاباييرو حارس مرمى تشيلسي خلال مواجهة الفريقين في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

سيتي ظفر بأولى ألقابه هذا الموسم بعد الفوز على تشيلسي في النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، إلا أن لقطة المباراة ستظل رفْض كيبا أريزابالاجا الخروج ومخالفة أوامر مدربه ماوريسيو ساري بنهاية الوقت الأصلي.

طالع: بالفيديو - كاد أن يمزق ملابسه.. ساري ينفجر غضبا بسبب حارسه كيبا الذي رفض الخروج

وصرّح كومباني للصحفيين بعد المواجهة: "أعلم مدى إجادة كاباييرو في التصدي لركلات الجزاء، المرة الأخيرة التي فزنا فيها بركلات جزاء ترجيحية كان هو السبب بتصدياته، ولذا لم أرغب في دخوله بنهاية الوقت الإضافي".

كاباييرو لعب مع مانشستر سيتي ما بين 2014 و2017، وتصدى خلال هذه الفترة لـ 5 من أصل 11 ركلة جزاء سُددت عليه، كما تصدى لـ3 ركلات جزاء ترجيحية أمام ليفربول في نهائي كأس الرابطة 2016 وقاد سيتي للقب.

ويواصل كومباني مازحا بشأن رفض كيبا: "بالطبع لم أر تصرفا مماثلا من قبل، شخصيا أتمنى لو أستطيع فعل ذلك في كل مرة يتم استبدالي بها".

وكان الإيطالي ساري قد دافع عن حارسه الإسباني في حديثه بعد المباراة، مشيرا إلى اعتقاده أن كيبا كان مصابا بشدٍ عضلي، وأن هذا السبب في رغبته وراء سحبه من الملعب قبل ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة. (طالع التفاصيل)

كما نشر كيبا بيانا عبر حسابه على "تويتر" فسّر خلاله "سوء الفهم" المحيط بالواقعة، مؤكدا على سلامته وجاهزيته لخوض ركلات الجزاء، الأمر الذي حاول إيصاله لمدربه الغاضب. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

رئيس الزمالك: جروس مستمر حتى نهاية عقده.. تعلمنا من الماضي

الزمالك يوقف كهربا لأجل غير مسمى ويحوله للتحقيق.. وغرامة 300 ألف جنيه

بالفيديو - جاء مُتأخرا يا أوباما.. الزمالك يتعادل مع بترو أتلتيكو ويُصعب مهمته في الكونفدرالية

سيناريوهات تأهل الزمالك في الكونفدرالية.. هدف أوباما أبقى آمال الأبيض

جروس: نحن من اخترنا الطريق الصعب الآن.. أؤمن بقدراتنا على التأهل