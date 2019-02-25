على طريقة كيبا وساري.. أورتيجا خالف أوامر مدرب بيراميدز الحالي عام 96 ونهاية درامية

لقطة غير مألوفة شهدتها مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، عندما رفض كيبا أريزابالاجا الاستبدال وخالف أوامر مدربه ماوريسيو ساري.

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اعتراض اللاعبين على مدربيهم عند استبدالهم قد يكون مشهدا متكررا، ولكنه ينتهي عادة على خروج اللاعب، أما أن يرفض المأمور قرار الآمر؟ فهذا لا يحدث كثيرا.

واقعة مماثلة حدثت في الدوري الأرجنتيني عام 1996، أبطالها أسماء مألوفة للغاية، ونهايتها مثيرة للاهتمام.

ريفر بليت الذي قاده حينها رامون دياز –مدرب بيراميدز الحالي-، استقبل راسينج على ملعب مونومنتال في منافسات أبيرتورا 1996.

ليواجه الفريق ظرفا عصيبا في المواجهة أثناء التعادل 3-3، بطرد حارس المرمى روبيرتو بونانو –الذي سيلعب لاحقا لـ برشلونة-.

دياز توجب عليه سحب لاعب وإقحام الحارس الاحتياطي خيرمان بورجوس –مساعد دييجو سيميوني الحالي في أتليتكو-.

ليقع اختياره على أرييل أورتيجا، ويقرر إخراجه، قبل أن تقع الحادثة التي خُلدت في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية.

أورتيجا رفض مغادرة الملعب، بدعم صارخ من القائد إنزو فرانسيسكولي الذي طلب منه مخالفة أمر دياز، أمام ذهول كبير من المدرب على خط الملعب.

في نهاية الأمر، لم تتحقق مشيئة دياز، ومن غادر الملعب كان روبيرتو مونسرات، ليستمر أوريتجا على أرض الملعب.

الإثارة وصلت ذروتها عندما جعل أورتيجا نفسه بطلا للمباراة، بتسجيله هدف الفوز الرابع.

حقبة دياز مع ريفر بليت استمرت من 1992 حتى 2002، وشهدت الفوز بالدوري الأرجنتيني 6 مرات، وكوبا ليبرتادوريس 1996، وسوبركوبا ليبرتادوريس 1997.

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