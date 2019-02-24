تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام يونايتد

الأحد، 24 فبراير 2019 - 15:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

يلعب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على يونايتد في قمة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي في الرابعة مساء.

ويتواجد صلاح في الخط الأمامي رفقة ساديو ماني وربرتو فيرمينو.

أخبار متعلقة

جوارديولا: ليس لدي وقت لأشاهد لقاء يونايتد وليفربول آلان شيرار: صلاح سيكسر رقمي القياسي كلوب: لن أشرح لأي لاعب لماذا لا يشارك أساسيا دي خيا: من الخطأ التركيز فقط مع صلاح.. وهدفنا تحقيق الفوز

ويلعب يورجن كلوب بالثلاثي جيني فينالدوم وجوردن هندرسون وفابينيو في وسط الملعب.

طالع تشكيل يونايتد الذي يهاجم بلوكاكو وراشفورد

بينما يتواجد الرباعي جيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأندي روبرتسون أمام أليسون بيكر حارس المرمى.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة مع مانشستر سيتي، علما بأن ليفربول لعب مباراة أقل.

أما يونايتد فيحتل المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

اقرأ أيضا

هجوم متبادل بين آل الشيخ وعضو مجلس الأهلي

قراءة في فكر جروس وتشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بترو أتليتكو

حوار في الجول – مدرب الجيش: الزمالك "الأفضل في الدوري" ينافسه الأهلي وليس بيراميدز

رئيس أُحد: مؤمن لا يعاني من ضمور في العضلات بل مرض مُحدد.. وهذا ما سيحدث

محمد صلاح ليفربول مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

فيرمينو يغادر أولد ترافورد على عكازات 4 دقيقة | أوروبا
مدرب الأهلي: عدنا على طريقة لقاء الذهاب أمام الجونة.. وسنستفيد من هذا السيناريو 11 دقيقة | الدوري المصري
مدرب حراس الأهلي: الشناوي يعاني من الإجهاد.. وشخصية إكرامي عظيمة 21 دقيقة | الدوري المصري
17 لاعبا قبل جدو هزوا شباك الأهلي بعد الرحيل عنه 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – بيراميدز ضد المقاولون العرب 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر نهائي كأس الرابطة - تشيلسي 0 سيتي 0.. ضغط مبكر لرفاق أجويرو 25 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا

قد ينال إعجابك