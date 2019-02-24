تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام يونايتد

يلعب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على يونايتد في قمة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي في الرابعة مساء.

ويتواجد صلاح في الخط الأمامي رفقة ساديو ماني وربرتو فيرمينو.

ويلعب يورجن كلوب بالثلاثي جيني فينالدوم وجوردن هندرسون وفابينيو في وسط الملعب.

طالع تشكيل يونايتد الذي يهاجم بلوكاكو وراشفورد

بينما يتواجد الرباعي جيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأندي روبرتسون أمام أليسون بيكر حارس المرمى.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة مع مانشستر سيتي، علما بأن ليفربول لعب مباراة أقل.

أما يونايتد فيحتل المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

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