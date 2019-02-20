بنفس الطريقة.. الزمالك يهز شباك الطلائع مرتين في 5 دقائق

الأربعاء، 20 فبراير 2019 - 18:09

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الزمالك بهدف بوطيب في إنبي

5 دقائق فقط كانوا كافيين للزمالك كي يهزم شباك طلائع الجيش مرتين، وبنفس الطريقة.

تقدم الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة الـ25. تمريرة من فرجاني ساسي إلى حمدي النقاز على الجهة اليمنى، والذي بدوره مرر عرضية أرضية، قابلها أوباما بلمسة في المرمى مسجلا في المرمى.

الهدف هو الثامن لأوباما مع الزمالك هذا الموسم في بطولة الدوري فقط، والصناعة الثانية للنقاز.

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ولم يمر سوى أربع دقائق، قبل أن يضيف خالد بوطيب هدفا ثانيا للزمالك. تمريرة من إبراهيم حسن على الجهة اليمنى، يمرر كهربا عرضية أرضية، ويتابعها بوطيب في المرمى الخالي مسجلا الهدف الثاني للزمالك.

ويعد الهدف هو الثالث في المباراة الثالثة على التوالي لخالد بوطيب بعد التسجيل في مباراتي نصر حسين داي وإنبي.

وسجل طلائع الجيش هدف أول في الدقيقة الـ32 بعد تسديدة رائعة من أحمد سمير على الطائر من خارج منطقة الجزاء، لتصبح النتيجة تقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف قبل دقائق من نهاية الشوط.

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