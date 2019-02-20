يرغب عبد الله بكري مدافع بيراميدز في خوض تجربة احترافية خارجية بنهاية الموسم الجاري، بحسب تصريحات وكيله إيهاب المحص.

عبدالله بكري النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال المحص لـFilGoal.com:"عبد الله بكري تلقى عرضا جادا للعب في أحد الأندية الأوروبية خلال شهر يناير الماضي لكنه فضل البقاء في بيراميدز ليكون قريب من أعين الجهاز الفني للمنتخب الوطني من أجل المشاركة في كأس الأمم".

وأردف "هناك فريق خارجي يتابع بكري خلال الفترة الحالية من أجل تحديد قراره النهائي للتعاقد مع اللاعب بنهاية الموسم".

وأتم "عبد الله بكري لاعب طموح ويسعي للتطوير من نفسه".

ويبلغ بكري من العمر 24 عاما وانتقل لبيراميدز مطلع هذا الموسم، ولعب 15 مباراة مع الفريق.

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