بشرى لجماهير ليفربول.. فيرمينو جاهز لمواجهة بايرن

أصبح روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول جاهزا لمواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا ليلة الثلاثاء بعد شفائه.

غاب فيرمينو عن مران ليفربول الأخير ليلة الإثنين استعدادا لمواجهة بايرن في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بسبب مرض معدي.

قبل دقائق ظهر فيرمينو رفقة زملاؤه أثناء التوجه لملعب أنفيلد قبل ساعات من المباراة المنتظرة.

وذكرت جريدة ليفربول إيكو أن فيرمينو حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لليفربول للتواجد مع زملاؤه أمام بايرن.

ومازالت الشكوك تحوم حول مشاركة المدافع ديان لوفرين في المباراة بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في تصريحات نقلها موقع ناديه "عليا الانتظار وقبل المباراة سيتحدد موقف لوفرين من المشاركة أم لا".

وأضاف المدرب الألماني "هذا كل شيء وأيضا كل الاحتمالات واردة".

وكان المدافع الكرواتي تعرض لإصابة خلال مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولا يزال في مرحلة العلاج والتأهيل حتى الآن.

ويغيب عن ليفربول في مواجهة بايرن ميونيخ المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بسبب الإيقاف.

كما ينتظر النجم السويسري شيردان شاكيري الخضوع لاختبارا طبيا أخيرا لتحديد موقفه من المشاركة في المباراة.

كذلك شارك النجم الهولندي جيني فينالدوم بشكل طبيعي في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة وزادت فرصة ظهوره أمام بايرن.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الريدز لعب مباراة أقل.

فيما يحتل بايرن وصافة الدوري الألماني بفارق 3 نقاط خلف المتصدر بروسيا دورتموند.

وتقام مباراة الإياب يوم 13 مارس المقبل في ملعب إليانتس أرينا.

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