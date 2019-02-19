كلوب لجماهير ليفربول: يجب أن نظهر للعالم كيف يكون أنفيلد في الليالي الأوروبية الكبيرة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 13:04

كتب : FilGoal

جمهور ليفربول

يعلم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مدة قدرة جماهير ملعب أنفيلد على بث الرعب في منافسهم بايرن ميونيخ بمباراة دوري أبطال أوروبا الليلة.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالطبع نحن سنواجه فريقًا قويًا للغاية، فبايرن دائمًا ما يقدمون مستويات رائعة في دوري الأبطال. نحن أيضًا لدينا طموحات كبيرة في هذا البطولة ونريد تحقيق أهدافنا فيها".

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وفي رسالة لجماهير فريقه أوضح "الجميع في ألمانيا يتحدثون عن أنفيلد وأجوائه المثيرة، وهذا ما يجب أن نستغله. يجب أن نظهر للعالم كيف يكون آنفيلد في الليالي الأوروبية الكبيرة ونستفيد من الدعم الجماهيري الكبير لنا".

وأضاف "أتوقع أن لا تبخل جماهيرنا بأي مجهود لتشجيع الفريق وأن يكون أنفيلد رائعًا كالمعتاد. في بعض المباريات، رأيت كيف كان حماس الجماهير يزيد من حماس اللاعبين ويجعلهم يعطون 140% من قدراتهم وليس 100% فقط، وأتمنى أن يتكرر نفس الأمر أمام بايرن".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الريدز لعب مباراة أقل.

فيما يحتل بايرن وصافة الدوري الألماني بفارق 3 نقاط خلف المتصدر بروسيا دورتموند.

وتقام مباراة الإياب يوم 13 مارس المقبل في ملعب إليانتس أرينا.

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