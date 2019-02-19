سولشاير: لقاء الإياب ضد سان جيرمان؟ مواجهة ليفربول أكثر أهمية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 12:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

يصب أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد كل تركيزه على مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

يونايتد انتصر على تشيلسي يوم الاثنين في ملعب ستامفورد بريدج بهدفين دون رد في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الخسارة بالنتيجة نفسها من باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد.

وقال المدرب النرويجي في تصريحات أبرزها موقع ناديه "المباراة المقبلة ستكون أمام ليفربول وعلينا أن نركز على تلك المباراة فقط".

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وأضاف "نعم تنتظرنا مواجهة صعبة ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، لكن مواجهتنا في الدوري سوف تكون أكثر أهمية بالنسبة لنا بالطبع".

وأضاف "لكن من الرائع أن ننهي موسمنا بالفوز ببطولة. بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي واحدة من أهم البطولات التي يمكنك الفوز بها. وقد لعبت في عام 1999 ونريد أن ننهي الموسم بتحقيق البطولة".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الريدز لعب مباراة أقل.

بينما يحتل يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

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