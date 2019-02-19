كلوب يجيب على - تُفضل التتويج بالدوري الإنجليزي أم دوري الأبطال؟

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 11:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

مازال ليفربول ينافس على الفوز بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع الوصول للنصف الثاني من شهر فبراير، ليحاول الصحفييون معرفة البطولة التي يفضل يورجن كلوب المدير الفني للريدز التتويج بها.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

بسؤاله عن أي بطولة يفضل الفوز بها في نهاية الموسم بين الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال رد كلوب بقوله "لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال كما يفعل المشجعون".

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وأضاف في تصريحات أبزرها موقع ناديه "أنا أعلم أن معظم مشجعي النادي يفضلون الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولكننا سنلعب في دوري الأبطال وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز".

وواصل المدرب الألماني "من حسن الحظ أننا لن نختار بين البطولتين يوم الثلاثاء ولن تحسم الأمور بعد مباراة الذهاب. كل ما يجب علينا فعله هو لعب كرة القدم بطريقتنا المعتادة ومحاولة الفوز بجميع المباريات بغض النظر عن المسابقة التي نلعب فيها".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الريدز لعب مباراة أقل.

فيما يحتل بايرن وصافة الدوري الألماني بفارق 3 نقاط خلف المتصدر بروسيا دورتموند.

وتقام مباراة الإياب يوم 13 مارس المقبل في ملعب إليانتس أرينا.

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