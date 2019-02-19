كلوب: الألمان يتحدثون عن أفضليتنا على بايرن لأنهم شاهدوا الملخصات والأهداف فقط

تعجب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من تحدث الجماهير الألمانية عن أفضلية فريقه على بايرن ميونيخ قبل مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

قال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "إنها مباراة كبيرة ضد فريق قوي للغاية، ويجب علينا أن نكون في كامل تركيزنا. أنا لا أريد أن أضخم من حجم منافسنا، فهم بالفعل أحد أكبر الفرق في العالم. أمامهم فرصة للفوز بلقب الدوري في ألمانيا للمرة السابعة على التوالي، وهذا إنجاز كبير بكل تأكيد".

وأضاف المدرب الألماني "يجب علينا إظهار القدر الكافي من الاحترام لهم وليس أكثر من ذلك، وهذا ما سنفعله. الجميع يعلم مدى جودة بايرن، لذلك تنتظرنا معركة قوية ونحن مستعدون".

وواصل "الجميع في ألمانيا يتحدث عن أفضلية لنا، ولكن معظم من يتحدثون عن فريقنا شاهدوا الفريق في مبارتين أو ثلاثة على أقصى تقدير، وتقتصر متابعتهم لنا على مشاهدة الملخصات والأهداف فقط. بالطبع نحن فريق جيد جدًا، ولكنها مباراة في كرة القدم في النهاية".

كان ليفربول قد تأهل ثانيًا من مجموعته، مما يعني أنه سيخوض مباراة الذهاب في دور الـ16 على أرضه. ربما بالنسبة لبعض الفرق الأخرى يكون هذا أمرًا سلبيًا، ولكن بالنظر إلى نتائج الريدز في مباريات الذهاب التي تلعب على آنفيلد، فالأمر ليس بالسئ على الإطلاق، حيث استطاع الفريق إقصاء روما ومانشستر سيتي من دوري الأبطال الموسم الماضي، بخوضه مباراتي الذهاب على آنفيلد أيضًا.

يرى كلوب أن هذه المواجهة لن تحسم إلا في مباراة العودة في ميونيخ، ولكنه في الوقت نفسه يتوقع من الجماهير التي ستحضر المباراة أن تشعل الملعب بحماسها، مما سيؤثر بالإيجاب على اللاعبين في أرض الملعب.

وأوضح "لقد قدمنا مباراتين رائعتين ضد روما ومانشستر سيتي هنا، ولكن هذا لم يعني أننا كانت تنتظرنا مبارتين سهلتين خارج الديار. دائمًا ما أقول أن هذا النوع من المواجهات لا يتم حسمه في المباراة الأولى، ولكن بالطبع نحن نتطلع إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب".

وأتم "أنتظر أن تساعدنا جماهيرنا الكبيرة في أنفيلد في زيادة حماس اللاعبين وإعطائهم دفعة قوية للفوز، فهذا ما نحتاجه منهم".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الريدز لعب مباراة أقل.

فيما يحتل بايرن وصافة الدوري الألماني بفارق 3 نقاط خلف المتصدر بروسيا دورتموند.

وتقام مباراة الإياب يوم 13 مارس المقبل في ملعب إليانتس أرينا.

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