بالفيديو - الفارق مع يوفنتوس أصبح 13 نقطة.. نابولي يتعادل مع تورينو

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 00:39

كتب : FilGoal

إنسيني - نابولي

فشلت كل محاولات فريق نابولي في هز شباك تورينو لتنتهي المواجهة بينهما بالتعادل السلبي.

نابولي تعادل مع تورينو بلا أهداف في ختام الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

وسيطر نابولي بالكامل على مجريات الشوط الأول، وأهدر أركاديوز ميليك أكثر من 3 فرص محققة أمام المرمى.

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التوفيق لم يكن حليفا لـ ميليك في الشوط الأول، وكذلك في الشوط الثاني، بعدما كاد أن يسجل مرتين في الدقيقة 67 لولا حارس تورينو.

وتعاطف القائم مع سالفاتوري سيريجو حارس تورينو في الدقيقة 73 بعدما حرم إنسيني من هدف ولا أروع.

إنسيني سدد بطريقته المعهود في الزاوية البعيدة ورغم عدم تحرك حارس تورينو نحو الكرة من روعتها إلا أنها اصطدمت في القائم ولم تهز الشباك.

وتعرض آلان ماريز لاعب نابولي للطرد في اللحظات الأخيرة من المباراة بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية لتعطيل هجمة مرتدة كادت تشكل الخطورة لتورينو.

وفي النهاية انتهت المباراة بلا فائز.

نابولي يرفع رصيده للنقطة 53 في المركز الثاني خلف المتصدر يوفنتوس بـ 13 نقطة بالكامل.

يوفي يغرد وحيدا في الصدارة بـ 66 نقطة وسيحقق لقب الدوري إلا إذا حدثت معجزة – مستبعدة – من باقي المنافسين.

أما تورينو فحقق النقطة 35 في المركز التاسع.

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