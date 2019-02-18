باهر: كأس الأمم زادت صعوبة باستضافتها في مصر.. وهذا ما وعدني به رئيس الإسماعيلي

يرى باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي أن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستكون أكثر صعوبة في نسختها القادمة.

وصرح المحمدي عبر برنامج "نمبر وان" بقناة "النهار": "بطولة إفريقيا زادت صعوبتها باستضافتها في مصر، لأن الضغط الجماهيري سيزداد للمطالبة بالفوز باللقب".

وأضاف: "انضمامي للمنتخب في الفترة الأخيرة أضاف لي كثيرا، وسأبذل أقصى جهد مع فريقي لأكون ضمن القائمة التي ستخوض كأس الأمم".

وأشار باهر المحمدي إلى أنه يتطلع بقوة للتألق في كأس الأمم لتحقيق حلمه بالاحتراف الأوروبي.

وكشف: "تحدثت مع رئيس نادي الإسماعيلي وتفهم رغبتي، ووعدني بألا يقف في طريقي إذا تلقيت عرضا يليق بي وبقيمة النادي".

واستدرك: "إلا أنه اشترط أيضا تحقيق إنجاز للإسماعيلي، وبالفعل بدأت النتائج في التحسن ونسعى لإخراج الفريق من كبوته وإعادته لمكانه الطبيعي في المقدمة".

وواصل: "حلمي الاحتراف في الدوري الإنجليزي، فالأمل يزداد يوما بعد يوم بفضل تواجد محمد صلاح فهو فخر مصر والعرب، حيث تحدثت معه ومع أحمد حجازي وأكدا لي بضرورة مواصلة العمل بجدية مع فريقي والمنتخب".

وأتم باهر المحمدي تصريحاته: "أحظى بمتابعة عدد من الأندية الأوروبية مؤخرا، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق حلمي".

وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا من أصل 18 صوتا، وذلك بعد امتناع عضو عن التصويت.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لعام 2019 خلال شهر يونيو المقبل بمشاركة 24 فريقا مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتنطلق البطولة يوم 21 يونيو المقبل وتنتهي 19 يوليو المقبل.

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