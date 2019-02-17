مورينيو من المدرجات الفرنسية: أتابع يونايتد من حين لآخر.. وأتخيل تدريبي في فرنسا

لا يتابع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد مباريات فريقه الإنجليزي السابق، بانتظام.

مورينيو كان حاضرا في مدرجات مواجهة ليل ومونبلييه اليوم الأحد في الدوري الفرنسي.

لقاء انتهى بالتعادل السلبي بلا أهداف، ليتحدث بعدها مورينيو مع شبكة BeIN سبورتس.

وأجاب مورينيو على سؤال (هل شاهدت مباراة يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال؟) قائلا: "لا. لم أشاهد المباراة".

وأضاف "أتابع مباريات يونايتد من حين لآخر ولكنني أفضل مشاهدة المباريات في الدوريات الأخرى".

وأوضح "أنا أعلم جيدا الدوري الإنجليزي وأعرف كل اللاعبين هناك، ومن هنا أتابع المباريات في الدوريات الأخرى".

هل قد يحصل مورينيو على وظيفة هنا في فرنسا؟ يٌقول الاستثنائي: "نعم، أنا أتخيل ذلك".

وتابع "لقد عملت في 4 بلاد مختلفة وأحببت ذلك. أُحب الحصول على ثقافات أخرى دائما والتعلم طوال الوقت".

وأكمل حديثه قائلا: "العمل في دوري جديد سيكون أمرا رائعا وخبرة عظيمة بالنسبة لي".

مورينيو، صاحب الـ 56 عاما قضى موسمين في إنجلترا مع يونايتد، ويمكن اعتبار الموسم الأول الأنجح للاستثنائي في مانشستر.

وتوج يونايتد في الموسم تحت قيادة مورينيو بالدوري الأوروبي ليعود لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس الرابطة.

وفي الموسم الثاني، أنهى يونايتد الدوري في المركز الثاني ليحافظ على تواجده في دوري الأبطال وخسر نهائي كأس الاتحاد.

ورغم تأهل الفريق إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، إلا أن يونايتد يعاني في الدوري وودع كأس الرابطة على يد ديربي كاونتي.

قبل أن تُدمر العلاقة تماما في الموسم الثالث بين مورينيو و نائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد. توتر وهجوم وانتقادات انتهت بإقالة جوزيه من منصبه عقب الخسارة أمام ليفربول 3-1.

في إيطاليا، حصد مورينيو لقبي دوري ولقب كأس ولقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الإيطالي مع إنتر.

في إسبانيا، رفع مورينيو الدوري الإسباني وكأس إسبانيا .

وفي البرتغال، بدأ مورينيو مسيرته المذهلة في التدريبات بحصد دوري الأبطال ولقبي الدوري والكأس والسوبر الأوروبي، مع بورتو.

والآن، هل سنشهد مسيرة جديدة لـ مورينيو في الدوري الفرنسي؟ لننتظر ونرى..

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