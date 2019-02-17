خاص مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نستعد لطلب لعب مواجهتي إفريقيا والدوري في ملعب واحد

الأحد، 17 فبراير 2019 - 22:23

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الإفريقي - الصورة من الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي- الإفريقي - الصورة من الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي

يستعد نادي الإسماعيلي لطلب إقامة مواجهته في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري في ملعب واحد، "تجنبا للإرهاق"، حسبما تحدث مصدر مسؤول من النادي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الإسماعيلي سيواجه قسنطينة الجزائري يوم 23 فبراير ثم طلائع الجيش في الدوري يوم 26 من نفس الشهر قبل أمام قسنطينة في الجزائر يوم 3 مارس".

وأضاف "لاعبو الفريق سيشعرون بالإجهاد الشديد في حالة التنقل بين الإسكندرية والقاهرة في تلك المدة القصيرة".

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وأوضح "اللقاء الإفريقي سيقام في ملعب برج العرب، ثم مواجهة الجيش ستكون في القاهرة. اللاعبون سيشعرون بالإرهاق في ظل اللعب في الإسكندرية ثم القاهرة ثم السفر للجزائر".

وأشار "الاقتراح الأمثل لحل تلك الأزمة هو لعب مواجهة دوري الأبطال ومواجهة الدوري على مكان واحد وملعب واحد، سواء في الإسكندرية أو في القاهرة. سنطلب ذلك".

وعاد الإسماعيلي من جديد لدوري أبطال إفريقيا بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويحتاج الإسماعيلي للانتصار على شبيبة قسنطينة الجزائري للحفاظ على آماله في الوصول لربع نهائي البطولة الإفريقية بعد خسارة أول مباراتين.

في الدوري، يحتل الإسماعيلي المركز الثامن على سلم الترتيب برصيد 27 نقطة من 19 مباراة.

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