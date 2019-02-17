بالفيديو – كوكا يواصل التألق ويسجل في اكتساح أوليمبياكوس لـ آيك أثينا

الأحد، 17 فبراير 2019 - 21:46

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس - دينامو كييف

واصل محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" تألقه ليسجل في انتصار أوليمبياكوس على حساب آيك أثينا.

أوليمبياكوس انتصر على آيك أثينا برباعية مقابل هدف في الجولة الـ 21 من الدوري الويناني.

كوكا شارك أساسيا وأكمل المباراة حتى النهاية ونجح في التسجيل أيضا.

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آيك أثينا تقدم أولا بعد مرور 3 دقائق فقط من المباراة عن طريق إيزيكيل بونسه.

لكن أوليمبياكوس ضرب آيك أثينا بـ 4 أهداف متتالية في الشوط الثاني.

محمد كامارا عادل النتيجة لـ أوليمبياكوس في الدقيقة 50 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 72 سجل كونستانتينوس فورتونيس الهدف الثاني لـ أوليمبياكوس قبل أن يأتي الموعد على كوكا.

كوكا استقبل تمريرة قصيرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بإتقان في الشباك.

هدف ثالث لـ أوليمبياكوس عن طريق كوكا.

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قبل أن يوجه فورتونيس الضربة القاضية في وجه آيك أثينا بهدف رابع في الدقائق الأخيرة.

في آخر 4 مباريات لـ كوكا مع أوليمبياكوس في كل البطولات، نجح في هز الشباك 3 مرات، ليواصل تألقه في اليونان.

وحصد أوليمبياكوس النقطة 48 في المركز الثاني خلف المتصدر باوك صاحب الـ 56 نقطة.

بينما تجمد رصيد آيك أثينا عند النقطة 43 في المركز الثالث.

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